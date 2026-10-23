“빨간 옷 영상 입력하자마자”… CCTV 1만 9000여대 10초 만에 실종자 찾아냈다

인공지능이 옷차림·소지품으로 실종자 이동경로 추적

2024년 6월부터 실종자 286명 수색 지원…29명 발견

이미지 확대 CCTV 통합관제센터 모습. 제주도 제공 닫기 이미지 확대 보기 CCTV 통합관제센터 모습. 제주도 제공

세줄 요약 제주도가 인공지능 실종자 추적플랫폼으로 빨간 옷, 모자, 소지품 등 인상착의를 입력해 CCTV에서 대상을 찾는다. 1만9734대 영상을 10초 안팎에 검색해 286명 수색을 지원했고, 29명 발견에 기여했다. 인상착의 입력으로 CCTV 영상 선별 검색

1만9734대 영상 10초 안팎 검색 가능

실종자 286명 수색 지원, 29명 발견 기여

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

실종자가 빨간색 옷을 입고 나갔다면 옷 색깔을 입력하고, 특이한 모자를 썼다면 모양과 특징을 검색 조건으로 넣는다. 인공지능(AI)이 수백 대의 폐쇄회로(CC)TV 영상을 훑어 조건에 맞는 사람을 찾아낸다. 사람이 일일이 영상을 돌려보며 실종자의 흔적을 찾던 방식에서 벗어나 인공지능으로 이동경로를 추적하는 것이다.제주도가 인공지능 영상검색 기술을 활용해 실종자 수색에 속도를 내고 있다. 제주도는 2024년 6월부터 올해 10월까지 인공지능 실종자 추적플랫폼(TOSS·Target Objects Scanning System)으로 실종자 286명에 대한 경찰의 수색을 지원해 이 가운데 29명을 발견하는 데 기여했다고 23일 밝혔다.이 시스템의 핵심은 실종자의 인상착의를 검색 조건으로 바꿔 CCTV 영상에서 찾아내는 것이다. 옷 색깔과 형태, 신장, 모자 착용 여부, 소지품 등 특징을 입력하면 인공지능이 영상 속 인물을 선별한다. 과거에 저장된 영상뿐 아니라 실시간 영상도 검색할 수 있어 실종자의 이동 방향을 파악하는 데 활용된다.제주도 관계자는 “도내 1만 9734대의 CCTV 영상을 검색하는 데 10초 안팎이면 조건에 맞는 사람을 확인할 수 있다”며 “실종자의 특징을 입력하면 관련 영상이 빠르게 추출돼 수색에 활용할 수 있다”고 설명했다.실종자 수색은 초기 대응이 중요하다. 특히 아동이나 치매 어르신, 장애인 등은 스스로 위치를 알리거나 도움을 요청하기 어려운 경우가 있어 신속한 동선 파악이 중요하다. CCTV 영상이 많을수록 사람이 직접 확인하는 데 시간이 걸리는 만큼 인공지능을 활용한 선별 검색이 수색 시간을 줄이는 데 도움이 될 수 있다.플랫폼은 제주도와 제주경찰청, 제주동부·제주서부·서귀포경찰서가 협업해 운영한다. 경찰서 실종팀이 실종자의 인상착의를 등록하고 영상검색을 신청하면 제주도 안전정책과가 승인하고, CCTV통합관제센터가 24시간 검색을 지원하는 방식이다.연도별 수색 지원 인원은 2024년 105명, 2025년 98명, 올해 10월까지 83명이다. 이 가운데 발견에 기여한 인원은 2024년 13명, 2025년 6명, 올해 10명으로 모두 29명이다.도는 실종자 수색과 함께 치매 어르신과 장애인 등 취약계층의 실종 예방에도 힘을 쏟고 있다. 현재 스마트워치 649대를 보급해 긴급 상황에서 위치를 확인할 수 있도록 지원하고 있다. 긴급 호출 버튼을 누르면 위치정보가 관리센터에 전달되고, 긴급버튼을 누르지 않을 경우 보호자와 연동된 애플리케이션을 통해 위치를 확인할 수도 있다.도는 과학기술정보통신부와 정보통신산업진흥원의 공모사업을 통해 2022~2023년 정부 지원금 35억원으로 개발·실증된 플랫폼을 별도 예산 투입 없이 구축했다. 장비와 소프트웨어를 현물로 지원받아 운영 기반을 마련했다.앞으로는 인공지능 기반 선별관제 범위도 넓힐 계획이다. 현재 전체 CCTV의 58%인 1만 1400대에 적용된 인공지능 선별관제시스템을 확대하고, 화재와 배회 인식 기능도 순차적으로 도입할 예정이다.조상범 제주도 안전건강실장은 “인공지능 실종자 추적플랫폼은 실종 사건의 초기 대응을 돕는 핵심 수단”이라며 “경찰과의 협업을 강화해 도민과 관광객이 안심할 수 있는 안전한 제주를 만들어 나가겠다”고 말했다.