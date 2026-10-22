청주 무인카페서 30대가 혼자 있던 술 취한 20대 여성 추행…음식 절도까지

세줄 요약 청주 분평동 무인카페에서 술에 취해 혼자 있던 20대 여성을 추행한 30대가 강제추행 혐의로 불구속 입건됐다. 이 남성은 같은 달 청주 서원구 음식점에서 포장 음식을 훔쳐 달아난 절도 혐의도 받는다. 경찰은 정신질환이 있는 것으로 보고 응급입원 조처 뒤 경위를 확인 중이다. 무인카페서 술 취한 20대 여성 추행 혐의

같은 달 음식점 포장 음식 절도 혐의 추가

경찰, 정신질환 고려해 응급입원 후 조사

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청주시 분평동의 한 무인카페에서 술에 취한 여성을 성추행한 30대가 붙잡혔다.22일 연합뉴스에 따르면 청주 상당경찰서는 무인카페에서 술에 취한 여성을 성추행한 혐의(강제추행)로 30대 A씨를 불구속 입건해 조사 중이다.A씨는 지난 9일 오전 1시쯤 청주시 분평동의 한 무인카페에서 혼자 있던 20대 B씨를 추행한 혐의를 받는다.그는 지난 16일 청주 서원구의 한 음식점에서 포장된 음식을 훔쳐 달아난 혐의(절도)도 있다.경찰은 정신질환이 있는 A씨를 응급입원 조처하고 정확한 경위를 확인하고 있다.