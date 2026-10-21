“사람 뼈가 있어요” 서울 송파구 한강변서 백골 발견…경찰 수사

세줄 요약 서울 송파구 한강변에서 사람 뼈가 발견돼 경찰이 수사에 나섰다. 시민 신고를 받고 출동한 경찰은 잠실대교와 올림픽대교 남단 사이 현장에서 두개골과 다리뼈를 확인했다. 유해는 부패가 심해 신원과 범죄 연관성 파악이 어려운 상태다. 송파구 한강변서 사람 뼈 발견

시민 신고 뒤 경찰 현장 확인

부패 심해 신원·연관성 미확인

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서울 송파구 한강 변에서 백골이 발견돼 경찰이 수사에 나섰다.21일 연합뉴스, 서울 송파경찰서에 따르면 경찰은 전날 오전 “잠실대교와 올림픽대교 남단 사이에 사람 뼈가 있다”는 시민 신고를 접수했다.현장에 출동한 경찰은 사람의 두개골과 다리뼈 등을 발견했다.유해는 부패가 심하게 진행돼 신원이나 범죄 연관성 등을 확인하기 어려운 상태인 것으로 파악됐다.경찰은 “모든 가능성을 열어두고 수사 중”이라고 전했다.