역삼동 빌딩 2곳 연쇄방화 혐의…70대 남성 용의자 검거

세줄 요약 서울 강남구 역삼동의 빌딩 두 곳에서 연쇄 방화가 발생해 70대 남성이 붙잡혔다. 용의자는 동묘앞역 인근에서 체포됐고, 화재로 특허법인 사무실 직원과 방문객 등 여러 명이 다쳤다. 경찰은 방화 경위를 조사하며 수서경찰서로 압송했다. 역삼동 빌딩 두 곳 연쇄 방화 혐의 검거

동묘앞역 인근서 70대 남성 체포, 압송

화재로 신명·한양빌딩서 다수 부상 발생

이미지 확대 20일 서울 강남구 역삼동 한 건물에서 화재가 발생해 소방대원들이 현장 낙하 위험물을 제거하고 있다. 2026.10.20 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 20일 서울 강남구 역삼동 한 건물에서 화재가 발생해 소방대원들이 현장 낙하 위험물을 제거하고 있다. 2026.10.20 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

20일 서울 강남구 역삼동 소재 건물 두 곳에 연달아 불을 지른 혐의를 받는 70대 남성이 경찰에 붙잡혔다.경찰에 따르면 서울 혜화경찰서는 이날 오후 4시 16분쯤 종로구에 있는 서울지하철 1호선 동묘앞역 인근에서 방화 용의자 70대 남성 A씨를 체포했다. 경찰은 A씨를 수서경찰서로 압송한다.A씨는 이날 오전 11시 54분쯤 역삼동 신명빌딩 3층, 이어 낮 12시 1분쯤 역삼동 한양빌딩 4층에 연달아 불을 지른 혐의를 받는다.경찰은 화재 발생 직후 방화 가능성에 중점을 두고 A씨의 동선을 추적했다. A씨는 방화 이후 지하철 1호선을 타고 도주한 것으로 알려졌다.불이 난 신명빌딩 3층과 한양빌딩 4층 사무실 두 곳은 모두 특허법인 사무실이다.이 불로 신명빌딩 3층 특허법인 사무실에서 근무하던 변리사 B씨가 복도에서 심정지 상태로 발견돼 이송됐다. 함께 근무하던 B씨의 남편도 현장에 있다 부상을 입은 것으로 알려졌다.이 밖에도 신명빌딩 화재로 9명이 다쳤고, 건물에 있던 60여명은 자력으로 대피했다.한양빌딩에서는 화재로 8명이 다쳤다. 8명 중 3명은 심한 호흡곤란 증상을 보였고, 나머지 5명은 경상을 입었다.환자들은 인근 한양대병원과 강남세브란스병원, 중앙대병원 등으로 이송됐다.소방은 이날 오전 “누가 불을 질렀다”는 신고를 받고 현장에 출동했다. 한양빌딩 화재는 낮 12시 35분쯤, 신명빌딩 화재는 오후 2시 20분쯤 완전히 꺼졌다.