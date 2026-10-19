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“12일 만에 또”…대구 수성구 저수지서 女 시신 발견, 신원 확인 중

이보희 기자
입력 2026-10-19 22:50
수정 2026-10-20 00:17
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세줄 요약
  • 내관지서 여성 시신 발견, 신원 확인 중
  • 소방 30명·차량 10대 투입해 인양
  • 12일 전·5월에도 차량 추락 사망 사고
파손된 내관지 난간. 2026. 10. 7. 수성구청 제공
파손된 내관지 난간. 2026. 10. 7. 수성구청 제공


대구 수성구 대흥동에 위치한 저수지인 내관지에서 또 시신이 발견됐다.

19일 대구소방안전본부와 경찰에 따르면 이날 오전 7시 23분쯤 내관지에서 여성 시신이 발견됐다.

소방 당국은 “흰색 물체가 물 위에 떠 있다”는 신고를 받고 차량 10대, 인원 30명을 출동시켜 시신을 인양했다.

경찰은 숨진 여성의 신원과 정확한 사망 경위 등을 조사 중이다.

앞서도 지난 7일 내관지에 스포츠유틸리티(SUV) 차량 1대가 추락해 50대 여성이 숨진 채 발견된 바 있다.

해당 저수지에서는 지난 5월에도 SUV 차량이 추락해 남성 운전자 1명이 사망했다.

내관지서 수중 수색 중인 소방 구조대. 2026. 10. 7. 수성구청 제공
내관지서 수중 수색 중인 소방 구조대. 2026. 10. 7. 수성구청 제공
이보희 기자
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