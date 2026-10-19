“천벌 받을 것”…여수서 케이블타이에 목 졸린 고양이들 잇따라 발견

세줄 요약 전남 여수에서 케이블타이에 목이 조인 길고양이들이 잇따라 발견돼 동물보호단체가 경찰에 고발했다. 단체는 주민 제보를 바탕으로 구조에 나서 두 마리를 구했고, 한 마리는 깊은 상처를 입어 보호소로 옮겼다. 또 다른 고양이도 찾고 있어 학대 가능성을 우려하고 있다. 여수서 케이블타이 목졸림 고양이 잇따라 발견

동물보호단체, 주민 제보 바탕 구조·고발 진행

깊은 상처 고양이 보호소 인계, 추가 학대 우려

이미지 확대 케이블타이에 목이 조여진 채 발견된 고양이. 전국길고양이보호단체연합 제공 닫기 이미지 확대 보기 케이블타이에 목이 조여진 채 발견된 고양이. 전국길고양이보호단체연합 제공

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전남 여수에서 케이블타이에 목이 조인 길고양이들이 잇따라 발견돼 동물보호단체가 경찰에 고발했다.19일 연합뉴스, 전국길고양이보호단체연합에 따르면 단체는 약 3주 전부터 여수시 국립여수검역소 인근에서 목에 케이블타이가 채워진 고양이들이 돌아다닌다는 주민 제보를 받고 지난 17일부터 구조에 나서 2마리를 구조했다.구조된 고양이 중 한 마리는 케이블타이 3개와 갈색 끈에 목이 조여 깊은 상처를 입은 상태였다. 이 고양이는 여수시 유기동물보호소로 인계됐다. 다른 한 마리는 큰 외상이 없어 현장에서 필요한 조치를 받은 뒤 방사됐다.단체는 흰색 케이블타이에 목이 묶인 채 구토 증세를 보인 또 다른 고양이도 찾고 있다. 해당 고양이는 생명이 위태로울 가능성이 있는 것으로 우려된다. 단체는 누군가 반복적으로 길고양이를 학대한 것으로 보고 지난 18일 여수경찰서에 고발장을 제출했다.황미숙 전국길고양이보호단체연합 이사장은 “말 못 하는 약한 생명의 목을 조여 고통스럽게 죽이려 한 행위는 결코 장난이나 단순 일탈로 넘어갈 수 없는 강력 범죄”라며 “사법 당국의 철저한 조사와 엄중한 처벌이 필요하다”고 강조했다.