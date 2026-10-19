전국체전 참가 50대 감독, 이송 중 심정지… 심폐소생술 받고 회복

이미지 확대 19일 오전 제주시 용담1동 한 호텔 앞에서 전국체전 참가 50대 선수단 감독이 가슴 통증을 호소해 병원으로 이송됐다. 다행히 심폐소생술을 받아 의식을 회복했다. 제주 강동삼 기자 닫기 이미지 확대 보기 19일 오전 제주시 용담1동 한 호텔 앞에서 전국체전 참가 50대 선수단 감독이 가슴 통증을 호소해 병원으로 이송됐다. 다행히 심폐소생술을 받아 의식을 회복했다. 제주 강동삼 기자

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제주에서 열리고 있는 제107회 전국체육대회에 참가한 50대 선수단 감독이 가슴 통증을 호소하다 심정지에 빠졌으나, 119 구급대의 심폐소생술(CPR)을 받고 의식과 호흡을 회복했다.19일 제주도소방안전본부에 따르면 이날 오전 9시 27분쯤 제주시 용담1동의 한 호텔 앞에서 전국체전 참가 선수단 감독인 50대 남성 A씨가 흉통을 호소한다는 신고가 접수됐다.A씨는 119 구급대에 의해 병원으로 이송되던 중 심정지가 발생했다. 구급대원들은 구급차 안에서 심폐소생술 등 응급처치를 했고, A씨는 자발 순환을 회복한 뒤 의식과 호흡도 되찾았다.A씨는 현재 병원에서 치료를 받고 있다. A씨는 다른 지역에서 온 선수단의 감독인 것으로 전해졌다.