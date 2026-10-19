분당 주택서 60대 여성 흉기에 찔린 채 발견… 도주한 전남편 2시간만에 긴급체포

세줄 요약 경기 성남 분당의 한 주택에서 신변보호를 받던 60대 여성이 전남편에게 흉기로 공격당해 병원으로 옮겨졌다. 가족이 CCTV로 범행과 도주를 확인해 신고했고, 경찰은 서울 중랑구에서 전남편을 2시간 만에 긴급체포했다. 경찰은 정확한 범행 동기와 경위를 조사할 예정이다. 신변보호 중 60대 여성, 전남편 흉기 피습

가족 CCTV로 범행·도주 확인 뒤 즉시 신고

도주 2시간 만에 서울 중랑구서 긴급체포

이미지 확대 체포·수갑 자료사진. 사진은 기사 내용과 무관함. 123RF 닫기 이미지 확대 보기 체포·수갑 자료사진. 사진은 기사 내용과 무관함. 123RF

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기 성남에서 경찰의 신변보호를 받던 여성이 전남편의 흉기에 찔리는 사건이 발생했다.19일 경기 분당경찰서 등에 따르면 이날 오전 8시 30분쯤 성남시 분당구의 한 주택에서 60대 여성 A씨가 흉기에 찔린 상태로 발견돼 병원으로 이송됐다.이송 당시 A씨는 의식은 있었으나 의사소통이 어려운 상태였던 것으로 전해졌다.범인은 전남편 B씨로, 그는 이날 오전 8시 5분쯤 A씨의 거주지를 찾아가 현관문 앞에서 기다리고 있다가 A씨가 출근하려고 문을 열자 집 안으로 밀고 들어가 흉기를 휘둘러 다치게 한 뒤 도주한 것으로 파악됐다.A씨의 가족은 현관문에 자체 설치한 폐쇄회로(CC)TV를 통해 B씨가 집에 들어갔다가 오전 8시 23분쯤 도주하는 모습을 확인한 뒤 오전 8시 30분쯤 112에 신고했다.공조 요청을 받은 서울 지역 경찰은 도주 약 2시간 만인 이날 오전 10시 19분쯤 서울 중랑구에서 B씨를 긴급체포했다.경찰은 B씨의 신병을 인수해 정확한 범행 동기와 경위를 조사할 계획이다.앞서 A씨는 지난 16일 딸, 지인과 함께 경찰서를 찾아 신변보호를 요청한 것으로 전해졌다.A씨는 당시 “3년 전 이혼한 전남편으로부터 집에서 가족끼리 식사 한 번 하자는 전화가 와 불안하다”며 스마트워치 지급을 요청했다.이에 경찰은 지난 16일부터 다음달 15일까지 한 달 동안 A씨에게 스마트워치를 지급했다. 주거지 일대에 대한 112 연계 순찰 조치도 시행했다.다만 이번 범행 당시 스마트워치를 통한 긴급호출은 이뤄지지 않았다.경찰은 B씨가 현관문이 열리는 순간 집 안으로 밀고 들어가 공격하면서 A씨가 버튼을 누를 틈이 없었던 것으로 보고 있다.