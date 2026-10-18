전국체전 경기 보고 영수증 내면 “탐나는전 2만원 드려요”

JDC, 대회기간 16~25일 소비촉진 행사

경기관람 인증·도내 가맹점 결제 영수증 제출

선착순 2500명에 모바일권 2만원권 지급

이미지 확대 제주국제자유도시개발센터(JDC)가 전국체전의 성공적인 개최와 지역 상권 활성화를 위해 오는 25일까지 ‘JDC와 함께하는 제107회 전국체전 성공 기원 착한 소비 챌린지’를 진행한다. JDC 제공 닫기 이미지 확대 보기 제주국제자유도시개발센터(JDC)가 전국체전의 성공적인 개최와 지역 상권 활성화를 위해 오는 25일까지 ‘JDC와 함께하는 제107회 전국체전 성공 기원 착한 소비 챌린지’를 진행한다. JDC 제공

세줄 요약 JDC가 전국체전 관람객과 도민의 지역 소비를 늘리기 위해 착한 소비 챌린지를 진행했다. 경기장 내부 사진이나 도내 가맹점 1만원 이상 영수증을 문자로 보내면, 선착순 2500명에게 탐나는전 모바일권 2만원을 지급했다. 전국체전 관람 뒤 제주 소비 유도 행사

도내 가맹점 1만원 이상 결제 영수증 인증

선착순 2500명에 탐나는전 2만원 지급

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제주에서 전국체육대회 경기를 관람하고 도내 가맹점에서 1만원 이상 소비하면 제주 지역화폐 ‘탐나는전’ 2만원권을 받을 수 있다.제주국제자유도시개발센터(JDC)는 전국체전의 성공적인 개최와 지역 상권 활성화를 위해 오는 25일까지 ‘JDC와 함께하는 제107회 전국체전 성공 기원 착한 소비 챌린지’를 진행한다고 18일 밝혔다.이번 행사는 전국체전 관람객과 도민의 소비를 지역 상권으로 유도하기 위해 마련됐다. 참여자에게 탐나는전 모바일권을 지급해 소상공인 매장에서 추가 소비가 이뤄지도록 한다는 취지다.참여 방법은 간단하다. 전국체전 경기장 내부에서 촬영한 관람 인증 사진이나 경기 진행 장면이 담긴 사진, 행사 기간 제주도 내 가맹점에서 1만원 이상 결제한 영수증을 문자(010-5784-0064)로 보내면 된다.인증 사진은 얼굴이 나오지 않아도 인정된다. 다만 실제 경기 관람 여부를 확인할 수 있도록 경기장 내부나 경기 진행 장면이 사진에 담겨야 한다.JDC는 참여 조건을 충족한 사람 가운데 선착순 2500명에게 탐나는전 모바일권 2만원권을 지급한다. 지급 전 개인정보 수집·이용 및 제3자 제공 동의 절차를 거쳐야 한다.송석언 JDC 이사장은 “이번 챌린지가 전국체전의 열기를 높이고 도내 소상공인들에게 실질적인 도움이 되길 바란다”며 “도민과 방문객들이 경기 관람과 지역 상권 소비에 적극적으로 참여해 달라”고 말했다.자세한 참여 방법과 인증 기준은 JDC 공식 홈페이지와 사회관계망서비스(SNS)에서 확인할 수 있다.