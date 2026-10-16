[속보] 거동 어려운 아내 살해한 남성 숨진 채 발견… 수년간 뇌졸중 병간호

세줄 요약 경기 고양의 한 아파트에서 70대 남성이 뇌졸중으로 거동이 어려운 아내를 살해한 뒤 숨진 채 발견됐다. 가족 신고로 출동한 경찰은 아파트 주변 화단에서 남성을 발견했고, 수년간 아내를 병간호해 온 정황도 확인했다. 경찰은 정확한 사건 경위를 조사한다. 고양 아파트서 70대 남성, 아내 살해 뒤 숨진 채 발견

뇌졸중 앓던 아내, 거동 어려워 침대 생활한 정황

가족 신고로 수색, 화단서 남성 발견해 수사 착수

이미지 확대 노부부 자료사진. 사진은 기사 내용과 직접 관련 없음. 123RF 닫기 이미지 확대 보기 노부부 자료사진. 사진은 기사 내용과 직접 관련 없음. 123RF

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경기 고양에서 70대 남성이 아내를 살해한 뒤 숨진 채 발견돼 경찰이 수사에 나섰다.16일 경찰과 소방당국 등에 따르면 전날 오전 1시 40분쯤 고양시 덕양구의 한 아파트에서 ‘어머니가 숨져 있고 아버지는 실종됐다’는 가족의 신고가 접수됐다.현장에 출동한 경찰은 아파트 주변을 수색하던 중 약 200m 떨어진 화단에 70대 남성 A씨가 숨져 있는 것을 발견했다.경찰은 A씨가 함께 생활하던 70대 아내 B씨를 살해한 뒤 자신도 목숨을 끊은 것으로 보고 있다.뇌졸중을 앓던 B씨는 거동이 어려워 침대에 누워 생활해 왔으며, A씨는 수년간 아내를 병간호해 온 것으로 전해졌다.경찰은 정확한 사건 경위를 조사하고 있다.