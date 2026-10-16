[속보] 거동 어려운 아내 살해한 남성 숨진 채 발견… 수년간 뇌졸중 병간호

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

아이스버그골프·서울신문 오픈
서울모닝브리핑
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[속보] 거동 어려운 아내 살해한 남성 숨진 채 발견… 수년간 뇌졸중 병간호

이정수 기자
이정수 기자
입력 2026-10-16 14:12
수정 2026-10-16 14:12
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
세줄 요약
  • 고양 아파트서 70대 남성, 아내 살해 뒤 숨진 채 발견
  • 뇌졸중 앓던 아내, 거동 어려워 침대 생활한 정황
  • 가족 신고로 수색, 화단서 남성 발견해 수사 착수
이미지 확대
노부부 자료사진. 사진은 기사 내용과 직접 관련 없음. 123RF
노부부 자료사진. 사진은 기사 내용과 직접 관련 없음. 123RF


경기 고양에서 70대 남성이 아내를 살해한 뒤 숨진 채 발견돼 경찰이 수사에 나섰다.

16일 경찰과 소방당국 등에 따르면 전날 오전 1시 40분쯤 고양시 덕양구의 한 아파트에서 ‘어머니가 숨져 있고 아버지는 실종됐다’는 가족의 신고가 접수됐다.

현장에 출동한 경찰은 아파트 주변을 수색하던 중 약 200m 떨어진 화단에 70대 남성 A씨가 숨져 있는 것을 발견했다.

경찰은 A씨가 함께 생활하던 70대 아내 B씨를 살해한 뒤 자신도 목숨을 끊은 것으로 보고 있다.

뇌졸중을 앓던 B씨는 거동이 어려워 침대에 누워 생활해 왔으며, A씨는 수년간 아내를 병간호해 온 것으로 전해졌다.



경찰은 정확한 사건 경위를 조사하고 있다.
이정수 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
70대 남성 A씨가 숨진 채 발견된 장소는?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
  • 아이스버그골프·서울신문 오픈
    • 포토 뉴스페이지로 이동
    1 / 3
    오피니언
    1 /
    서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
    TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
    1 /
    광고삭제
    위로