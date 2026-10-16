80대 독거여성 흉기에 찔려 숨진 채 발견… “모든 가능성 열고 수사 중”

세줄 요약 경북 봉화군 명호면의 한 주택에서 80대 독거여성 A씨가 흉기에 찔려 숨진 채 발견돼 경찰이 수사에 나섰다. 이웃이 이틀째 보이지 않던 A씨의 안부를 확인하러 갔다가 발견했고, 현장에는 흉기가 남아 있었다. 경찰은 주변인 조사와 CCTV 분석으로 침입 여부를 확인한다. 봉화 주택서 80대 독거여성 흉기 피살 발견

이웃의 안부 확인 과정에서 숨진 채 확인

경찰, 주변인·CCTV로 침입 여부 수사

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경북 봉화의 한 주택에서 80대 여성이 흉기에 찔려 숨진 채 발견돼 경찰이 수사에 나섰다.16일 경찰과 소방당국 등에 따르면 이날 오전 8시 15분쯤 봉화군 명호면의 한 주택에서 80대 여성 A씨가 흉기에 찔려 숨져 있다는 신고가 접수됐다.119구조대가 현장에 도착했을 당시 A씨는 이미 숨진 상태였으며 흉기는 현장에 남아 있었던 것으로 전해졌다.A씨는 홀로 생활하면서 노인 일자리 사업에 참여해 왔는데, 최근 이틀간 모습이 보이지 않자 이웃 주민이 이날 오전 안부를 확인하러 갔다가 숨진 모습을 발견한 것으로 알려졌다.경찰은 A씨의 주변인 등을 대상으로 사인을 조사하는 한편 마을에 설치된 폐쇄회로(CC)TV 등을 분석해 침입자가 있는지 등을 조사하고 있다.경찰 관계자는 “모든 가능성을 열고 수사하고 있다”고 말했다.