평택 동삭동 아파트 지하서 불…2살 여아 등 11명 중경상

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평택 동삭동 아파트 지하서 불…2살 여아 등 11명 중경상

안승순 기자
입력 2026-10-14 13:23
수정 2026-10-14 13:23
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세줄 요약
  • 평택 동삭동 아파트 지하 EPS실 화재 발생
  • 2살 여아 중상, 주민 10명 경상 등 11명 부상
  • 엘리베이터 5명 구조, 17명은 자력 대피
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평택 동삭동 아파트 지하주차장 화재 현장. 경기소방재난본부 제공
평택 동삭동 아파트 지하주차장 화재 현장. 경기소방재난본부 제공


경기 평택의 한 아파트 지하에서 불이 나 2살 여자아이 등 주민 11명이 다쳤다.

소방당국 등에 따르면 14일 오전 8시 28분쯤 평택시 동삭동의 한 27층짜리 아파트 지하 2층 EPS실(건물 내에서 전기·통신 케이블이 층과 층 사이를 수직으로 관통하며 지나가는 곳)에서 불이 났다.

“지하주차장에서 불이 났다”는 119 신고를 접수한 소방당국은 장비 17대와 인력 48명을 투입해 화재 발생 1시간 24분 만인 오전 9시 52분쯤 불을 완전히 껐다.

이 불로 2살 여자아이가 연기를 마셔 중상을 입었고 주민 10명이 인후통 등 경상을 입었다.

또 엘리베이터에 갇힌 주민 5명이 구조됐고, 17명은 스스로 대피했다.



경찰과 소방당국은 정확한 화재 원인과 피해 규모 등을 조사 중이다.
안승순 기자
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