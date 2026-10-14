평택 동삭동 아파트 지하서 불…2살 여아 등 11명 중경상

세줄 요약
- 평택 동삭동 아파트 지하 EPS실 화재 발생
- 2살 여아 중상, 주민 10명 경상 등 11명 부상
- 엘리베이터 5명 구조, 17명은 자력 대피
이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
평택 동삭동 아파트 지하주차장 화재 현장. 경기소방재난본부 제공
경기 평택의 한 아파트 지하에서 불이 나 2살 여자아이 등 주민 11명이 다쳤다.
소방당국 등에 따르면 14일 오전 8시 28분쯤 평택시 동삭동의 한 27층짜리 아파트 지하 2층 EPS실(건물 내에서 전기·통신 케이블이 층과 층 사이를 수직으로 관통하며 지나가는 곳)에서 불이 났다.
“지하주차장에서 불이 났다”는 119 신고를 접수한 소방당국은 장비 17대와 인력 48명을 투입해 화재 발생 1시간 24분 만인 오전 9시 52분쯤 불을 완전히 껐다.
이 불로 2살 여자아이가 연기를 마셔 중상을 입었고 주민 10명이 인후통 등 경상을 입었다.
또 엘리베이터에 갇힌 주민 5명이 구조됐고, 17명은 스스로 대피했다.
경찰과 소방당국은 정확한 화재 원인과 피해 규모 등을 조사 중이다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
불이 난 장소는 EPS실과 지하주차장 중 어디인가?