평택 동삭동 아파트 지하서 불…2살 여아 등 11명 중경상

세줄 요약 평택 동삭동의 27층 아파트 지하 2층 EPS실에서 불이 나 주민 11명이 다쳤다. 2살 여자아이는 연기를 마셔 중상을 입었고, 주민 10명은 인후통 등 경상을 입었다. 엘리베이터에 갇힌 5명은 구조됐고, 소방당국은 1시간 24분 만에 진화했다. 평택 동삭동 아파트 지하 EPS실 화재 발생

2살 여아 중상, 주민 10명 경상 등 11명 부상

엘리베이터 5명 구조, 17명은 자력 대피

이미지 확대 평택 동삭동 아파트 지하주차장 화재 현장. 경기소방재난본부 제공 닫기 이미지 확대 보기 평택 동삭동 아파트 지하주차장 화재 현장. 경기소방재난본부 제공

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경기 평택의 한 아파트 지하에서 불이 나 2살 여자아이 등 주민 11명이 다쳤다.소방당국 등에 따르면 14일 오전 8시 28분쯤 평택시 동삭동의 한 27층짜리 아파트 지하 2층 EPS실(건물 내에서 전기·통신 케이블이 층과 층 사이를 수직으로 관통하며 지나가는 곳)에서 불이 났다.“지하주차장에서 불이 났다”는 119 신고를 접수한 소방당국은 장비 17대와 인력 48명을 투입해 화재 발생 1시간 24분 만인 오전 9시 52분쯤 불을 완전히 껐다.이 불로 2살 여자아이가 연기를 마셔 중상을 입었고 주민 10명이 인후통 등 경상을 입었다.또 엘리베이터에 갇힌 주민 5명이 구조됐고, 17명은 스스로 대피했다.경찰과 소방당국은 정확한 화재 원인과 피해 규모 등을 조사 중이다.