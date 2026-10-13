또 아무도 못 지킨 전자발찌… 양손에 흉기 묶고 8명 찔렀다

인천 복합건물서 묻지마 칼부림

이미지 확대 13일 오후 인천 남동구 C＆C 복합건물 폐쇄회로(CC)TV에 잡힌 50대 남성 A씨가 흉기를 든 채 식당가가 있는 건물 2층을 돌아다니고 있다. A씨는 건물 내부를 돌며 무차별적으로 흉기를 휘둘러 8명을 다치게 했다.

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 13일 오후 인천 남동구 C＆C 복합건물 폐쇄회로(CC)TV에 잡힌 50대 남성 A씨가 흉기를 든 채 식당가가 있는 건물 2층을 돌아다니고 있다. A씨는 건물 내부를 돌며 무차별적으로 흉기를 휘둘러 8명을 다치게 했다.

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이미지 확대 13일 오후 인천 남동구 C＆C 복합건물에서 불특정 다수를 대상으로 한 흉기 난동 사건이 벌어지면서 시민들의 불안감이 커지고 있다. 건물 폐쇄회로(CC)TV에 잡힌 50대 남성 A씨가 2층의 한 식당 앞에서 흉기를 휘두르고 있는 모습.

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이미지 확대 구급대원들이 흉기 난동 피해자를 이송하기 위해 구급차에 싣고 있는 사진이다.

뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 구급대원들이 흉기 난동 피해자를 이송하기 위해 구급차에 싣고 있는 사진이다.

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세줄 요약 인천의 한 복합상업시설에서 전자발찌를 찬 50대 남성이 흉기를 휘둘러 8명을 다치게 했다. 푸드코트와 주차장 등에서 무차별로 공격했고, 시민들이 의자와 몸으로 막아 제압했다. 경찰은 묻지마 범행 가능성을 조사 중이다. 전자발찌 찬 50대, 복합상업시설서 흉기 난동

푸드코트·주차장 등서 시민 8명 부상 발생

시민들 의자와 몸으로 막아 30분 만에 제압

2026-10-14 1면

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인천의 한 대형 상업시설에서 위치추적 전자장치(전자발찌)를 찬 50대 남성이 일면식 없는 불특정 다수를 대상으로 흉기를 휘둘러 8명이 부상을 입었다. 전자발찌와 스마트워치를 무력화하는 강력 범죄가 사흘 연속 전국에서 잇따르며 시민들의 불안감이 커지고 있다.13일 경찰과 소방 당국에 따르면 이날 오후 1시 49분쯤 인천 남동구에 위치한 C＆C 복합건물에서 흉기 난동 사건이 발생했다는 신고가 119로 접수됐다. 현장에 출동한 경찰은 시민에게 제압된 A(59)씨를 살인미수 현행범으로 체포했다.A씨는 이날 건물 1층 귀금속 상가와 2층 푸드코트, 3층 주차장 등에서 흉기를 휘둘러 8명을 다치게 한 혐의를 받고 있다. 피해자는 푸드코트에서 집중적으로 발생했다. 20대 여성 2명, 40대 여성 2명, 30대 남녀 각 1명 등 6명이 식사 또는 볼일을 보던 중 피습됐다. 이 중 20대 여성 1명은 심정지 상태에서 병원으로 이송돼 응급 수술을 받았다. 또 1층에선 40대 여성이, 3층에선 50대 여성이 각각 갈비뼈와 어깨에 자상을 입었다.목격자들에 따르면 등산복 차림의 A씨는 양손에 흉기를 쥔 상태로 테이프를 감아 고정했고 지하층에서부터 에스컬레이터를 타고 지상층으로 올라가며 범행을 저질렀다. 망치와 가위가 든 배낭도 메고 있었다.A씨의 무차별 범행에 건물은 순식간에 아수라장으로 변했다. 게임숍을 하는 강모씨는 “비명 소리가 들려 나가 보니 한 여성이 피를 흘리고 있었다”며 “뒤를 돌아보니 남성이 양손에 칼을 들고 서 있었다”고 설명했다. 강씨는 A씨가 자신을 향해 걸어오자 재빨리 매장으로 들어가 간신히 참변을 면했다. A씨의 엽기적인 행각을 목격한 분식점 업주는 A씨가 체포된 이후에도 “범행 장면이 잊히지 않는다. 너무 불안하다”고 호소했다.30분 이상 이어진 A씨의 흉기 난동은 시민들에 의해 멈춰 세워졌다. 2층에서 식사를 하던 나모씨와 식당 주인 등이 의자를 들어 대치했다. 진로가 막힌 A씨는 에스컬레이터를 타고 3층으로 올라가 흉기를 휘둘렀다. 이어 영화관이 있는 4층으로 올라가려다 위층에 있던 시민들에게 저지당하자 3층으로 되돌아왔다가 나씨 등 3명에게 제압당해 흉기를 빼앗겼다. 나씨는 “사람들이 더 다칠 수 있다는 생각에 몸이 먼저 움직였다”고 말했다.인천 계양구에 거주하는 A씨는 두 차례 살인미수 혐의 전력이 있는 것으로 확인됐다. 그는 전처에 대한 살인미수 혐의로 징역 4년을 선고받고 복역하다 2019년 출소했다. 당시 재판부는 2005년 살인미수, 2008년 폭력 혐의 등 다수의 범죄 전력이 있는 점을 고려해 출소 후 10년간 전자발찌를 부착하라고 명령했다. 2029년 2월까지 전자발찌를 차야 했던 A씨는 그동안 4차례나 외출 제한 시간(매일 자정부터 오전 6시까지)을 어기고 무단 이탈해 벌금형을 선고받기도 했다. A씨는 이날도 전자발찌를 차고 범행을 저질렀다.A씨는 지난달 계양구의 한 병원 앞에서 1인 시위를 하다가 흉기를 소지한 혐의로 경찰에 입건된 상태였다. 그는 해당 병원에서 무좀 치료를 받았는데 증상이 호전되지 않았다는 이유로 시위를 벌여온 것으로 전해졌다.경찰은 A씨의 소지품에서 다량의 약물을 발견하기도 했다. A씨는 경찰 조사에서도 범행 당시 약물을 복용한 상태였다는 취지의 진술을 한 것으로 알려졌다. 경찰은 A씨가 복용한 약물의 향정신성의약품 여부를 확인하기 위해 관련 기관에 감정을 의뢰했다.경찰은 이번 사건이 특별한 원한도 없이 불특정 다수의 시민을 범행 대상으로 삼은 ‘묻지마 범행’일 가능성에 무게를 두고 있다. 경찰은 A씨를 상대로 범행 동기와 사건 경위 등을 조사한 뒤 14일 구속영장을 신청할 예정이다.사건이 발생한 건물은 지하 4~지상 6층짜리 복합상업시설로 지하 1~3층에 홈플러스, 지상 4층에 CGV 등이 입점해 있다. 평소 쇼핑, 식사, 영화 관람을 위해 찾는 시민들이 붐비는 곳으로, 범행이 일어난 이날 낮 역시 푸드코트를 비롯해 건물 곳곳에 시민들과 상인들이 많았다.한편, 김종철 경찰청장 직무대행은 이날 사건을 보고받고 전국 시·도경찰청장 화상회의를 긴급 개최했으며 다중 밀집 장소를 중심으로 경찰력을 충분히 배치해 강력범죄 예방 활동을 강화하라고 주문했다.