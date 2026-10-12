[속보]“결승선 500m 남기고”…마라톤서 쓰러진 20대 유명 女러너 사망

세줄 요약
- 서울 종로구 마라톤 대회서 20대 여성 쓰러짐
- 20.6km 지점서 발견, CPR 후 병원 이송
- KAIST 대학원생·유망 러너로 알려진 사망
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서울 도심에서 열린 마라톤(사진은 기사 내용과 관련 없음). 뉴스1
지난 11일 서울 종로구에서 열린 ‘2026 서울달리기’ 마라톤 대회에 참가했던 20대 여성이 쓰러져 숨지는 사고가 발생했다.
12일 서울시 등에 따르면 전날 오전 8시 49분쯤 서울 종로구 관철동 인근에서 마라톤 대회 참가자인 20대 여성 A씨가 20.6km 지점에서 쓰러졌다.
A씨를 발견한 대회 관계자가 119에 신고했으며 현장에서 심폐소생술(CPR)을 했지만 A씨는 의식을 회복하지 못한 상태로 인근 병원으로 이송됐다. A씨는 이후 이날 사망한 것으로 전해졌다.
고인은 카이스트(KAIST) 대학원생으로 지난 2월 한 마라톤 대회에서 여자부 1위를 차지하는 등 뛰어난 실력을 보유한 러너로 알려졌다.
이날 서울레이스 조직위원회는 공식 홈페이지를 통해 “2026 서울레이스에 함께해 주신 참가자 여러분께 황망한 소식을 전해드립니다”라며 A씨의 부고를 알렸다.
조직위원회는 “삼가 고인의 명복을 빌며, 갑작스러운 슬픔을 마주하신 유가족께 깊은 애도의 뜻을 전한다”면서 “안타까운 고인의 소식을 접하고 마음이 무거우실 참가자 여러분께도 위로의 말씀을 드린다”고 전했다.
이어 “관련 사항을 면밀히 살피고, 필요한 후속 조치를 이어가겠다”고 밝혔다.
임규호 서울시의원 “사가정역세권 정비구역 고시 완료” … 7호선 초역세권 2000가구 재개발 호재
임규호 서울시의원(더불어민주당, 중랑2)은 “사가정역세권 도시정비형 재개발사업의 정비계획 결정 및 정비구역 지정 고시가 완료됐다”고 밝혔다. 지난 5월 서울시 도시계획위원회 심의에서 통과된 이후 5개월 만이다. 이에 따라 면목동 572-1번지 일대 6만 9712.7㎡가 정비구역으로 신규 지정된다. 총 4개 획지 중 3개 획지 5만 4437.60㎡에는 지하 4층~지상 최고 40층, 16개동 규모의 공동주택 2037가구가 들어설 예정이다. 이 가운데 장기전세주택은 566가구, 재개발임대주택은 137가구다. 이곳은 지하철 7호선 사가정역이 단지와 곧바로 연결되어 강남권 접근성이 매우 뛰어날 뿐만 아니라, 인접한 동부간선도로와 용마터널을 통해 서울 도심은 물론 경기 북·남부 지역으로의 사통팔달 이동 여건을 갖추고 있다. 기존 까치어린이공원과 연계하여 약 7123.8㎡ 면적의 대규모 공원을 조성하며, 사가정역과 맞닿은 남측 가로변에는 근린생활시설을 배치해 입주민의 휴식 공간을 넓히고 기존 상권과 조화를 이루는 가로환경을 구축할 방침이다. 더불어 주변의 공동주택단지와 중·저층 주거지역의 스카이라인을 세심하게 고려한 높이 계획을 수립하고, 다채로운 층고 변화
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주최 측은 현재 정확한 사망 원인 등을 조사 중이다.
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A씨가 쓰러진 지점은 마라톤 코스 몇 km 지점인가?