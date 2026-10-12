[속보]“결승선 500m 남기고”…마라톤서 쓰러진 20대 유명 女러너 사망

세줄 요약 서울 종로구에서 열린 2026 서울달리기 마라톤에서 20대 여성 참가자가 20.6km 지점에서 쓰러져 병원으로 옮겨졌지만 끝내 숨졌다. 고인은 KAIST 대학원생이자 최근 대회 우승 경력이 있는 실력파 러너로 알려졌고, 주최 측은 부고를 알리며 후속 조치를 예고했다. 서울 종로구 마라톤 대회서 20대 여성 쓰러짐

20.6km 지점서 발견, CPR 후 병원 이송

KAIST 대학원생·유망 러너로 알려진 사망

서울 도심에서 열린 마라톤(사진은 기사 내용과 관련 없음). 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 서울 도심에서 열린 마라톤(사진은 기사 내용과 관련 없음). 뉴스1

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지난 11일 서울 종로구에서 열린 ‘2026 서울달리기’ 마라톤 대회에 참가했던 20대 여성이 쓰러져 숨지는 사고가 발생했다.12일 서울시 등에 따르면 전날 오전 8시 49분쯤 서울 종로구 관철동 인근에서 마라톤 대회 참가자인 20대 여성 A씨가 20.6km 지점에서 쓰러졌다.A씨를 발견한 대회 관계자가 119에 신고했으며 현장에서 심폐소생술(CPR)을 했지만 A씨는 의식을 회복하지 못한 상태로 인근 병원으로 이송됐다. A씨는 이후 이날 사망한 것으로 전해졌다.고인은 카이스트(KAIST) 대학원생으로 지난 2월 한 마라톤 대회에서 여자부 1위를 차지하는 등 뛰어난 실력을 보유한 러너로 알려졌다.이날 서울레이스 조직위원회는 공식 홈페이지를 통해 “2026 서울레이스에 함께해 주신 참가자 여러분께 황망한 소식을 전해드립니다”라며 A씨의 부고를 알렸다.조직위원회는 “삼가 고인의 명복을 빌며, 갑작스러운 슬픔을 마주하신 유가족께 깊은 애도의 뜻을 전한다”면서 “안타까운 고인의 소식을 접하고 마음이 무거우실 참가자 여러분께도 위로의 말씀을 드린다”고 전했다.이어 “관련 사항을 면밀히 살피고, 필요한 후속 조치를 이어가겠다”고 밝혔다.주최 측은 현재 정확한 사망 원인 등을 조사 중이다.