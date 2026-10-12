[속보] 제주 호텔 앞서 40대 여성 흉기로 살해… 60대 남성 긴급체포

세줄 요약 제주 제주시 연동의 한 호텔 앞에서 60대 남성이 40대 여성을 흉기로 살해한 뒤 달아났다. 경찰은 범행 직후 현장을 벗어난 A씨를 추적해 몇 시간 뒤 제주시 모처에서 긴급체포했다. 경찰은 피해자와의 관계와 범행 동기, 정확한 경위를 조사하고 있다. 제주 호텔 앞 40대 여성 흉기 살해

60대 남성 범행 뒤 도주, 4시간 만 검거

경찰, 피해자 관계와 동기 조사 착수

이미지 확대 제주서부경찰서는 제주시 연동 한 호텔 앞에서 40대 여성을 흉기로 살해한 뒤 달아난 60대 남성을 긴급체포해 조사하고 있다. 제주 강동삼 기자 닫기 이미지 확대 보기 제주서부경찰서는 제주시 연동 한 호텔 앞에서 40대 여성을 흉기로 살해한 뒤 달아난 60대 남성을 긴급체포해 조사하고 있다. 제주 강동삼 기자

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제주에서 40대 여성을 흉기로 살해한 뒤 달아난 60대 남성이 경찰에 붙잡혔다.제주서부경찰서는 살인 혐의로 60대 남성 A씨를 긴급체포해 조사하고 있다고 12일 밝혔다.A씨는 이날 오전 1시 30분쯤 제주시 연동의 한 호텔 앞에서 40대 여성을 흉기로 살해한 혐의를 받는다.경찰은 범행 직후 현장을 벗어난 A씨를 추적해 이날 오전 5시쯤 제주시 모처에서 검거했다.경찰은 A씨를 상대로 피해자와의 관계와 정확한 범행 동기, 사건 경위 등을 조사하고 있다.