혼인무효 소송 아내 납치·장모 살해… 스마트워치는 작동 안 했다

경찰의 피해자 보호체계 또 구멍

이미지 확대 혼인 무효 소송 중 장모를 살해하고 아내를 납치한 혐의를 받는 20대 사회복무요원 A씨가 11일 서울 송파경찰서로 압송되고 있다.

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 혼인 무효 소송 중 장모를 살해하고 아내를 납치한 혐의를 받는 20대 사회복무요원 A씨가 11일 서울 송파경찰서로 압송되고 있다.

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세줄 요약 혼인무효 소송 중이던 아내를 납치하고 장모를 살해한 20대 사회복무요원이 강원 양양에서 붙잡혔다. 아내는 가정폭력 피해로 스마트워치를 지급받았지만 당시 전원이 꺼져 있었고, 접근금지 임시조치도 종료 직후 범행이 벌어졌다. 아내 납치·장모 살해 혐의 20대 긴급체포

가정폭력 수사·접근금지 종료 뒤 범행

스마트워치 전원 꺼져 피해자 보호 공백

2026-10-12 10면

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혼인 무효 소송 중인 아내를 납치하고 장모를 흉기로 찔러 살해한 20대 사회복무요원이 경찰에 붙잡혔다. 피의자는 아내에 대한 가정폭력 혐의로 수사를 받고 있었고, 아내는 경찰로부터 스마트워치까지 지급받았지만 범행 당시엔 작동하지 않은 것으로 드러났다. 경찰의 피해자 보호 체계의 공백에 대한 우려가 나온다.서울 송파경찰서는 11일 오후 강원 양양군의 한 야산에서 A(26)씨를 존속살해 등 혐의로 긴급체포했다. A씨는 이날 오전 서울 송파구 문정동에서 50대 장모를 흉기로 찔러 살해하고, 20대 아내 B씨를 차량에 강제로 태워 강원도로 도주한 혐의를 받는다. A씨의 장모는 심정지 상태로 병원에 옮겨졌으나 숨졌다. 양양군 한 야산에서 발견된 B씨는 가벼운 찰과상만 입은 것으로 확인됐다.A씨는 앞서 B씨에 대한 가정폭력 혐의로 경기 수원권선경찰서에서 수사를 받고 있었다. 지난 8월 A씨가 연락이 닿지 않는 아내를 찾아달라며 경찰에 신고하는 과정에서 가정폭력 피해 사실이 드러났기 때문이다. 당시 경찰이 B씨의 소재를 확인하자 B씨는 A씨에게 폭행당한 사실을 털어놓으며 자신의 위치를 알리지 말아 달라고 요청했다. B씨는 A씨와 별거하며 혼인 무효 소송을 진행 중인 것으로 알려졌다.이후 경찰은 B씨의 피해 진술을 토대로 법원에 임시조치를 신청했다. 법원은 지난 8월 22일부터 9월 30일까지 A씨에게 주거지 퇴거와 B씨에 대한 100m 이내 접근금지, 전기통신을 이용한 접근금지 등 임시조치를 내렸다. 경찰은 지난 6일 추가 접근금지 명령을 신청했으나 법원의 결정이 나오기 전 범행이 발생했다. B씨는 경찰의 안전조치 대상자로 긴급신고용 스마트워치를 지급받았지만 범행 당시에는 전원이 꺼져 있었던 것으로 알려졌다.경찰의 안전조치 대상자가 강력범죄 피해자가 되는 사건은 반복되고 있다. 서명옥 국민의힘 의원이 경찰청에서 제출받은 자료에 따르면 2022년부터 올해 7월까지 안전조치 대상자가 살해된 사건은 17건, 살인미수 피해를 본 사건은 13건으로 총 30건이었다. 피해자는 모두 여성이었다. 지난달 경기 광주시에서도 남편의 가정폭력을 네 차례 신고하고 법원의 임시보호명령까지 받은 30대 여성이 남편에게 살해됐다.허민숙 국회입법조사처 입법조사관은 “가정폭력 등 관계성 범죄에서는 결별 과정이 가장 위험한 시기”라며 “친밀한 관계에서 발생하는 폭력의 위험도를 수사기관이 보다 면밀하게 판단할 필요가 있다“고 지적했다.