[속보] 20대 운전 승용차에 치여… 오토바이 탄 40대 사망

세줄 요약
- 광주 광산구 도로서 승용차·오토바이 충돌 사고
- 40대 오토바이 운전자 심정지 후 사망
- 경찰, 20대 운전자 과실 여부 조사 착수
이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
병원 이송 자료 이미지. 서울신문DB
전남광주 광산구의 한 도로에서 20대가 몰던 승용차에 들이받힌 40대 오토바이 운전자가 사망하는 사고가 발생했다.
10일 뉴스1에 따르면 이날 오후 7시 34분쯤 광산구 산정동의 한 아파트 인근 도로에서 A(22)씨(22)가 운전하던 승용차가 앞서가던 B(40대)씨의 오토바이를 충격했다.
이 사고로 다친 B씨는 심정지 상태로 병원으로 옮겨졌으나 끝내 숨졌다.
A씨에게서 음주나 무면허 운전 정황은 없던 것으로 전해졌다.
경찰은 A씨가 오토바이를 보지 못하고 사고를 낸 것으로 보고, 교통사고처리특례법 위반(치사) 혐의로 입건해 정확한 경위를 조사할 방침이다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
이 교통사고로 인한 인명 피해 결과는?