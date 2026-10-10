[속보] 20대 운전 승용차에 치여… 오토바이 탄 40대 사망

세줄 요약 전남 광주 광산구의 한 아파트 인근 도로에서 20대가 몰던 승용차가 앞서가던 40대 오토바이를 충격해 운전자가 숨졌다. 피해자는 심정지 상태로 병원에 옮겨졌으나 끝내 사망했다. 경찰은 음주나 무면허 정황은 없던 것으로 보고 정확한 사고 경위를 조사할 방침이다. 광주 광산구 도로서 승용차·오토바이 충돌 사고

40대 오토바이 운전자 심정지 후 사망

경찰, 20대 운전자 과실 여부 조사 착수

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전남광주 광산구의 한 도로에서 20대가 몰던 승용차에 들이받힌 40대 오토바이 운전자가 사망하는 사고가 발생했다.10일 뉴스1에 따르면 이날 오후 7시 34분쯤 광산구 산정동의 한 아파트 인근 도로에서 A(22)씨(22)가 운전하던 승용차가 앞서가던 B(40대)씨의 오토바이를 충격했다.이 사고로 다친 B씨는 심정지 상태로 병원으로 옮겨졌으나 끝내 숨졌다.A씨에게서 음주나 무면허 운전 정황은 없던 것으로 전해졌다.경찰은 A씨가 오토바이를 보지 못하고 사고를 낸 것으로 보고, 교통사고처리특례법 위반(치사) 혐의로 입건해 정확한 경위를 조사할 방침이다.