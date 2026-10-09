30대·초등생 혼숙 못 막은 무인텔 업주 입건

세줄 요약 강원 원주에서 무인텔 업주가 30대 남성과 초등학생의 혼숙을 막지 못한 혐의로 입건했다. 경찰은 업주가 투숙객 관리·감독을 소홀히 해 청소년보호법을 위반한 것으로 보고 조사 중이다. 남성은 초등학생을 강간한 혐의로 구속 송치됐다. 무인텔 업주, 미성년자 혼숙 방치 혐의 입건

초등학생 강간 사건 연루, 관리 소홀 수사

경찰, 청소년보호법 위반 여부 조사

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경찰이 미성년자 상대 강간 사건이 발생한 무인텔 업주를 입건해 수사하고 있다.강원 원주경찰서는 업주인 60대 A씨를 청소년 보호법 위반 혐의로 입건해 조사하고 있다고 9일 밝혔다. A씨는 지난달 자신이 운영하는 무인텔에서 30대 남성 B씨와 초등학생이 혼숙하는 것을 막지 않는 등 투숙객 관리·감독을 소홀히 한 혐의를 받는다.A씨는 “예약자가 성인이다 보니 미성년자 혼숙 여부를 확인하지 못했다”는 취지로 진술한 것으로 알려졌다.B씨는 이 무인텔에서 초등학생을 강간한 혐의로 구속 송치됐다.경찰은 A씨의 청소년 보호법 위반 여부를 수사한 뒤 결과를 원주시 등 관계기관에 통보할 방침이다.