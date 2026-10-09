고양 고가도로서 3중 추돌 후 사다리차 추락…1명 사망·2명 부상

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고양 고가도로서 3중 추돌 후 사다리차 추락…1명 사망·2명 부상

안승순 기자
입력 2026-10-09 11:43
수정 2026-10-09 11:43
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고가도로서 3중 추돌 후 사다리차가 추락해 3명의 사상자가 난 고양 사고 현장. 고양소방서 제공
고가도로서 3중 추돌 후 사다리차가 추락해 3명의 사상자가 난 고양 사고 현장. 고양소방서 제공


경기 고양시의 한 고가도로에서 3중 추돌사고 후 사다리차가 추락해 1명이 숨졌다.

9일 오전 7시 40분쯤 경기 고양시 덕양구의 한 고가도로에서 견인차와 사다리차를 포함한 차량 3대가 추돌한 뒤 사다리차가 고가도로 아래 도로로 떨어졌다.

이 사고로 사다리차 운전자 A씨(60대, 남)와 사다리차를 견인하던 견인차량 운전자 B씨(50대, 남), 승용차 운전자 C씨(30대, 남)가 병원으로 옮겨졌지만, B씨는 숨졌다.

소방 당국과 경찰은 고장 난 소형 사다리차를 견인차에 싣던 중, 뒤에서 14톤 트럭이 부딪치며 사다리차가 고가도로 아래로 떨어진 것으로 보고 정확한 사고 원인을 조사하고 있다.

안승순 기자
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