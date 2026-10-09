[속보] 중학생이 남원 코인노래방에 불 내고 달아나…경찰 수사

세줄 요약 전북 남원시의 한 지하 코인노래방에서 중학생이 라이터로 소파에 불을 붙인 뒤 달아나 경찰이 수사에 나섰다. 불은 방 1개와 노래방 기기, 소파 등을 태워 600여만원의 재산 피해를 냈고, 인명 피해는 없었다. 남원 지하 코인노래방 화재 발생

중학생 라이터 방화 뒤 도주 확인

600만원대 재산 피해, 인명 피해 없음

불에 탄 노래방 내부. 전북소방본부 제공 닫기 이미지 확대 보기 불에 탄 노래방 내부. 전북소방본부 제공

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전북 남원의 한 지하 코인노래방에서 10대가 불을 질러 경찰이 수사에 나섰다.9일 연합뉴스, 전북소방본부 등에 따르면 지난 8일 오후 5시 1분쯤 남원시 천거동의 지하 1층에 있는 한 코인노래방에서 불이 났다.불은 30㎡ 규모의 방 1개와 그 안에 있던 노래방 기기, 소파 등을 태워 600여만원(소방서 추산)의 재산 피해를 내고 30여분 만에 진화됐다.인명 피해는 없었으며, 소방당국은 불이 난 방에서 친구들과 놀던 중학생 한 명이 라이터로 소파에 불을 붙인 뒤 달아난 사실을 확인했다.경찰은 이 학생의 신원을 확인하고 있다.