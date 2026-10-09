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[속보] 중학생이 남원 코인노래방에 불 내고 달아나…경찰 수사

하승연 기자
입력 2026-10-09 10:10
수정 2026-10-09 10:10
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세줄 요약
  • 남원 지하 코인노래방 화재 발생
  • 중학생 라이터 방화 뒤 도주 확인
  • 600만원대 재산 피해, 인명 피해 없음
불에 탄 노래방 내부. 전북소방본부 제공
불에 탄 노래방 내부. 전북소방본부 제공


전북 남원의 한 지하 코인노래방에서 10대가 불을 질러 경찰이 수사에 나섰다.

9일 연합뉴스, 전북소방본부 등에 따르면 지난 8일 오후 5시 1분쯤 남원시 천거동의 지하 1층에 있는 한 코인노래방에서 불이 났다.

불은 30㎡ 규모의 방 1개와 그 안에 있던 노래방 기기, 소파 등을 태워 600여만원(소방서 추산)의 재산 피해를 내고 30여분 만에 진화됐다.

인명 피해는 없었으며, 소방당국은 불이 난 방에서 친구들과 놀던 중학생 한 명이 라이터로 소파에 불을 붙인 뒤 달아난 사실을 확인했다.

경찰은 이 학생의 신원을 확인하고 있다.
하승연 기자
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