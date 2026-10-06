울산서 안과병원 전신마취 중 생후 27개월 여아 심정지…경찰 수사

세줄 요약 울산의 한 안과병원에서 생후 27개월 여아가 전신마취 중 심정지를 일으켜 응급 이송됐고, 닷새째 의식을 회복하지 못했다. 경찰은 업무상과실치상 혐의로 관계자들을 입건하고 의료기록과 처치 경위를 조사 중이다. 울산 안과병원 전신마취 중 여아 심정지 발생

심폐소생술 뒤 이송됐으나 의식 회복 못함

경찰, 의료기록·CCTV 확인하며 수사 착수

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울산의 한 안과병원에서 두 살배기 여아가 전신마취 중 심정지를 겪은 뒤 닷새째 의식을 회복하지 못해 경찰이 수사에 나섰다.6일 연합뉴스에 따르면 울산 중부경찰서·울산소방본부 등에 따르면 지난 2일 오전 11시 26분쯤 울산 중구 한 안과병원에서 생후 27개월 A양이 전신마취 중 심정지를 일으켰다는 119 신고가 접수됐다.A양은 심폐소생술(CPR)을 받으며 인근 병원으로 이송돼 응급처치 중 심박을 회복했다. 이후 인근 지역 한 대학병원으로 옮겨져 치료 중이지만, 6일 현재까지 의식을 회복하지 못한 것으로 파악됐다.당시 A양은 속눈썹이 눈 안쪽으로 향해 각막을 자극하는 안검내반 증상을 치료하기 위해 수술을 받을 예정이었다.A양 보호자는 지난 4일 병원 관계자들을 상대로 고소장을 제출했다. 경찰은 업무상과실치상 등 혐의로 관계자들을 입건하고, 간호·마취 기록지 등 의료기록을 확보해 사고 경위와 당시 처치의 적절성 여부 등을 조사하고 있다.수술실에는 폐쇄회로(CC)TV가 설치돼 있으나, 병원 측은 당시 영상이 녹화되지 않았다는 입장이다. 경찰은 실제 영상 존재 여부와 녹화 여부 등도 확인하고 있다.