[속보] 차귀도 해상 전복 어선 선내서… 실종 추정 50대 선장 발견

6일 오전 9시 구조대원 2명 선내 수중 수색 1명 발견

해경, 추정 선장 함정 인양… 정확한 신원 확인 나서

이미지 확대 제주해양경찰청은 6일 오전 9시쯤 구조대원 2명이 전복된 어선 A호(29t) 선내에 들어가 수중 수색을 벌이던 중 오전 9시 6분쯤 우현 선실로 들어가는 통로 입구 천장에서 한국인으로 추정되는 1명을 발견했다. 사진은 수중수색하는 모습. 제주해양경찰청 제공 닫기 이미지 확대 보기 제주해양경찰청은 6일 오전 9시쯤 구조대원 2명이 전복된 어선 A호(29t) 선내에 들어가 수중 수색을 벌이던 중 오전 9시 6분쯤 우현 선실로 들어가는 통로 입구 천장에서 한국인으로 추정되는 1명을 발견했다. 사진은 수중수색하는 모습. 제주해양경찰청 제공

세줄 요약 제주 차귀도 해상에서 전복된 어선 내부를 수색하던 해경이 실종자로 추정되는 50대 한국인 선장을 발견했다. 발견 당시 호흡과 맥박이 없었고, 해경은 헬기로 의료기관 이송을 준비하며 정확한 신원 확인과 사고 경위를 조사하고 있다. 차귀도 해상 전복 어선 선내서 실종자 발견

발견 당시 호흡·맥박 없어 헬기 이송 예정

외국인 선원 9명 구조, 사고 원인 조사

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제주 차귀도 해상에서 전복된 어선 내부 수색 과정에서 실종자로 추정되는 한국인 1명이 발견됐다. 발견 당시 호흡과 맥박이 없는 상태로, 해경은 헬기를 이용해 의료기관으로 이송할 예정이다.6일 제주해양경찰청 등에 따르면 이날 오전 9시쯤 구조대원 2명이 전복된 근해자망어선 A호(29t) 선내에 들어가 수중 수색을 벌이던 중 오전 9시 6분쯤 우현 선실로 들어가는 통로 입구 천장에서 한국인으로 추정되는 1명을 발견했다.해경은 해당 인원을 함정으로 인양했으며 정확한 신원 확인에 나섰다. 발견된 실종자는 전날 사고 당시 실종된 50대 한국인 선장으로 추정된다.A호는 전날 오전 3시 4분쯤 제주 차귀도 북서쪽 약 65㎞ 해상에서 조기잡이를 하던 중 전복됐다. 사고 당시 선박에는 한국인 선장 1명과 인도네시아인 9명, 베트남인 1명 등 모두 11명이 타고 있었다. 다만 지난 2일 경남 삼천포항에서 출항할 당시에는 승선원 8명으로 신고된 것으로 확인됐다.사고 직후 인도네시아인 8명과 베트남인 1명 등 외국인 선원 9명은 인근 민간어선에 의해 구조됐다. 이들은 저체온증을 호소했지만 건강에는 큰 이상이 없는 것으로 파악됐다.해경은 사고 직후 헬기를 현장에 투입했다. 오전 4시 28분쯤 사고 해역에 도착한 해경 헬기는 항공구조사를 전복 선박에 내려보내 선내 수색을 벌였지만 실종자를 찾지 못했다. 이후 국가어업지도선과 경비함정 등이 잇따라 현장에 도착해 수색에 합류했다.한편 구조된 선원 9명을 태운 어선은 이날 오전 11시 43분쯤 한림항에 입항했다. 해경은 그물을 끌어올리는 과정에서 배가 전복된 것으로 추정하고 있지만, 구조된 선원들의 진술 등을 토대로 정확한 사고 경위와 원인을 조사하고 있다.