[포토] 배우 유해진 자택 앞 보수단체 집회

세줄 요약 영화 ‘암살자(들)’의 역사 왜곡 논란이 이어지며 보수단체 신자유연대와 벨라도가 4일 유해진 자택으로 알려진 서울 성북구 단독주택 앞에서 집회를 열었다. 이들은 제작사와 배우의 사과, 상영 중단, 재발 방지 약속을 요구했고, 광고 모델 계약 철회 압박도 예고했다. 보수단체, 유해진 자택 앞 집회 개최

‘암살자(들)’ 역사 왜곡 논란에 항의

상영 중단·대국민 사과·재발 방지 요구

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영화 ‘암살자(들)’의 역사 왜곡 논란 속에 주연 배우 유해진 자택 앞에서도 보수단체의 집회가 이어졌다.신자유연대와 벨라도는 4일 유해진의 자택으로 알려진 서울 성북구 단독주택 앞에서 ‘암살자(들)’ 제작사와 배우를 규탄하는 집회를 열었다.신자유연대는 영화의 상영 중단을 요구하는 한편 제작진과 배우들이 대국민 사과와 재발 방지를 위한 약속을 해야 한다고 주장했다.벨라도는 이른바 ‘우파 영화’에도 유해진이 출연해야 한다고 주장했다.이들은 유해진이 광고 모델인 버거킹·키움증권 등 기업 본사도 찾아 계약 철회를 요구하는 등 활동을 이어갈 것이라고 예고했다.이날 집회에는 경찰 비공식 추산 50여 명이 참석했다.한편 보수단체 호국연합방패단도 이날 오후 3시 ‘암살자(들)’의 제작사인 하이브미디어코프 건물 앞에서 대국민·유가족 사과를 촉구하는 집회를 연다. 신고 인원은 30명이다.해당 영화는 재일교포 문세광이 쏜 총에 맞아 고(故) 육영수 여사가 사망했다는 정부 공식 발표와는 다른 결론을 암시해 논란이 일었다.제작진은 이에 대해 “특정한 역사적 결론을 새롭게 확정하거나 기존의 사실을 부정·왜곡하기 위해 제작된 영화가 아니다”라고 해명했다.