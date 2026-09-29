서울대 동아리 인맥 ‘정보 카르텔’ 200억 부당이익

현직 금융인들 M＆A 자료 등 공유

가족·지인까지 끌어들여 주식 매매

이득의 최대 2배 과징금 부과 추진

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세줄 요약 금융당국이 서울대 경영동아리 인맥으로 얽힌 금융전문가들의 미공개 M&A 정보 이용 정황을 적발했다. 이들은 사모펀드와 상장사에서 얻은 내부 정보를 5년간 여러 차례 주고받으며 코스피·코스닥 5개 종목에서 200억원 넘는 수익을 낸 혐의를 받는다. 서울대 경영동아리 인맥, 미공개 정보 공유

사모펀드·상장사 임원 연계, 200억대 이익

금융당국 압수수색·계좌 지급정지 조치

2026-09-30 8면

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서울대 경영동아리 출신 금융엘리트들이 ‘정보카르텔’을 꾸려 수년간 미공개 인수·합병(M＆A) 정보 등을 공유하며 200억원대 부당이득을 취했다가 금융당국에 적발됐다.29일 금융위원회·금융감독원·한국거래소가 구성한 ‘주가조작 근절 합동대응단’은 이런 방식으로 부당이득을 취한 사모펀드 운용사 및 상장사 관계자 등 미공개정보 이용세력을 적발해, 혐의자들의 자택·사무실 등 20여곳을 압수수색했다고 밝혔다. 거래소가 시장감시를 통해 최초 포착한 뒤 합동대응단이 공조 수사해 혐의를 추가로 밝힌 사례다.당국에 따르면 이들 핵심 혐의자들은 30~40대 금융전문가 5명 안팎으로, 서울대 경영동아리와 글로벌 컨설팅회사에서 함께 활동하며 인연을 맺은 사이다. 이후 각자 사모펀드 운용사 및 상장사로 자리를 옮겨 임원으로 재직하며 공개매수 등 M＆A 관련 업무를 맡았다.이들은 업무 과정에서 취득한 내부 미공개 정보를 5년간 5~6차례 공유하고 투자에 활용한 혐의를 받고 있다. 투자 대상은 지금까지 파악한 것만 코스피·코스닥 상장사 5곳에 이른다. 한 사람이 일방적으로 정보를 제공한 게 아니라, 각자 업무를 통해 얻게된 정보를 주고받았다는 점이 특징이다. 호재가 드러나기 전 미리 샀다가, 가격이 오르면 파는 식으로 200억원 넘는 수익을 챙겼다는 것이다. 가족과 지인에게도 정보를 전달하고 매매하도록 해 전체 연루된 인원은 10명이 넘을 것으로 합동대응단은 보고 있다.황선오 주가조작 근절 합동대응단장은 “이들은 상장사 내부자로서 정보에 접근하기보다 M＆A 업무를 하면서 대상이 된 회사들의 미공개정보를 이용한 것”이라고 설명했다. 거래소와 금감원의 시장감시 과정에서 이상 정황은 여러 차례 포착했으나 매매내역만으로 정보 취득 경로와 연관성을 추적하기 어려웠는데, 올해 5월부터 합동수사단이 가용 조사 인력을 총동원한 결과 핵심 혐의자들이 미공개 정보를 반복 공유한 정황을 확인했다.당국은 이번 사건이 개인의 일회성 일탈이 아니라 조직적이고 반복적인 불공정거래로 엄격한 비밀 유지 의무가 있는 전문 인력들이 정보 원천이 돼 이를 주도했다는 점에서 사안을 엄중하게 보고 있다. 공개매수나 M＆A는 주가에 큰 영향을 줄 수 있는 대표적인 중요 정보로 꼽힌다. 지난해 10월에도 합동대응단은 공개매수 주관 업무를 하던 NH투자증권 임원이 미공개 정보를 활용한 혐의로 압수수색을 실시해 올해 5월 고발 조치한 바 있다.현재 증권선물위원회는 혐의자들이 부당이득을 은닉하지 못하도록 돈이 보관된 증권계좌를 자본시장법에 따라 지급정지 조치한 상태다. 당국은 이날 임의조사 및 압수수색으로 확보한 자료·증거를 분석해 추가 조사를 신속히 마무리하겠다는 계획을 밝혔다. 고발 및 부당이득의 최대 2배 수준의 과징금을 부과하는 등 후속조치도 추진할 방침이다.