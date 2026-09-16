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“싸우는데 부모 욕해서” 동거하던 여자친구 살해한 20대 체포

윤예림 기자
입력 2026-09-16 11:41
수정 2026-09-16 12:18
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세줄 요약
  • 동거하던 여자친구 살해 혐의로 20대 체포
  • 말다툼 중 부모 욕설에 격분해 범행 진술
  • 범행 1시간 뒤 경찰에 전화해 자수
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경찰 자료 이미지. 서울신문DB
경찰 자료 이미지. 서울신문DB


말다툼 중 자신의 부모를 욕했다는 이유로 동거하던 여자친구를 살해한 20대가 경찰에 붙잡혔다.

16일 충북 진천경찰서는 여자친구를 살해한 혐의(살인)로 20대 A씨를 붙잡아 조사하고 있다고 밝혔다.

A씨는 전날 오후 6시 50분쯤 진천군 진천읍 빌라에서 여자친구 B(20대)씨를 목 졸라 살해한 혐의를 받는다.

A씨는 범행 1시간 뒤 경찰에 전화해 ‘여자친구를 폭행했는데 숨을 안 쉰다’며 자수했다.

그는 경찰 조사에서 “낮부터 B씨와 말다툼하던 중 B씨가 자신의 부모를 욕하자 홧김에 범행했다”는 취지로 진술한 것으로 전해졌다.

A씨와 B씨는 약 6개월 전부터 함께 살아온 것으로 알려졌다.

경찰은 사건 경위를 조사한 뒤 구속영장을 신청할 방침이다.
윤예림 기자
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