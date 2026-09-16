“싸우는데 부모 욕해서” 동거하던 여자친구 살해한 20대 체포

세줄 요약 충북 진천에서 20대 남성이 동거하던 여자친구를 목 졸라 살해한 혐의로 체포됐다. 그는 말다툼 중 자신의 부모를 욕했다는 이유로 범행한 뒤 1시간 만에 경찰에 전화해 자수했다. 경찰은 사건 경위를 조사한 뒤 구속영장 신청을 검토한다. 동거하던 여자친구 살해 혐의로 20대 체포

말다툼 중 부모 욕설에 격분해 범행 진술

범행 1시간 뒤 경찰에 전화해 자수

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말다툼 중 자신의 부모를 욕했다는 이유로 동거하던 여자친구를 살해한 20대가 경찰에 붙잡혔다.16일 충북 진천경찰서는 여자친구를 살해한 혐의(살인)로 20대 A씨를 붙잡아 조사하고 있다고 밝혔다.A씨는 전날 오후 6시 50분쯤 진천군 진천읍 빌라에서 여자친구 B(20대)씨를 목 졸라 살해한 혐의를 받는다.A씨는 범행 1시간 뒤 경찰에 전화해 ‘여자친구를 폭행했는데 숨을 안 쉰다’며 자수했다.그는 경찰 조사에서 “낮부터 B씨와 말다툼하던 중 B씨가 자신의 부모를 욕하자 홧김에 범행했다”는 취지로 진술한 것으로 전해졌다.A씨와 B씨는 약 6개월 전부터 함께 살아온 것으로 알려졌다.경찰은 사건 경위를 조사한 뒤 구속영장을 신청할 방침이다.