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통영 어선 전복… 6명 구조·1명 사망
경남 통영해양경찰서 구조대원들이 15일 통영시 갈도 인근 해상에서 전복된 어선의 침몰을 막기 위해 리프트백(공기주머니)을 설치하고 있다. 선원 7명이 승선한 어선은 조업 후 입항하던 중 이날 오전 4시 10분쯤 전복됐으며, 6명은 구조됐으나 선주인 70대 남성은 심정지 상태로 구조돼 병원으로 옮겨졌지만 숨졌다.
통영 연합뉴스
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경남 통영해양경찰서 구조대원들이 15일 통영시 갈도 인근 해상에서 전복된 어선의 침몰을 막기 위해 리프트백(공기주머니)을 설치하고 있다. 선원 7명이 승선한 어선은 조업 후 입항하던 중 이날 오전 4시 10분쯤 전복됐으며, 6명은 구조됐으나 선주인 70대 남성은 심정지 상태로 구조돼 병원으로 옮겨졌지만 숨졌다.
통영 연합뉴스
2026-09-16 10면
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