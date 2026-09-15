[포토] 부산 감천항 선박 프레온 가스 누출

세줄 요약 15일 오전 부산 감천항에 정박한 769t급 러시아 어선에서 프레온 냉매가스가 누출됐다. 이 사고로 선원 4명이 다쳤고, 2명은 심정지 상태다. 경찰과 소방은 40명을 투입해 추가 피해 여부를 확인하고 있다. 감천항 정박 러시아 어선서 프레온 누출

선원 4명 부상, 2명 심정지 상태

경찰·소방 40명 투입해 추가 피해 확인

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15일 오전 8시 37분께 부산 사하구 감천동에 정박한 769t급 러시아 어선에서 프레온 냉매 가스가 누출됐다는 신고가 들어와 경찰과 소방당국이 출동해 대응하고 있다.이 사고로 러시아 선원 4명이 다쳤으며, 이 가운데 2명은 심정지 상태다.경찰과 소방 인력 40명은 추가로 환자가 발생할 가능성에 대비해 선내 등 주변을 살피고 있다.사고가 발생한 선박에는 선원 15명이 타고 있었다.상온에서 무색·무취인 프레온 가스는 냉장고나 에어컨 냉매 등으로 사용된다.독성은 낮은 편이지만 밀폐 공간에서 작업할 때 프레온 가스를 마시면 질식할 수 있다.소방당국과 경찰은 정확한 사고 경위를 확인하고 있다.