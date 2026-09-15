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[포토] 부산 감천항 선박 프레온 가스 누출

입력 2026-09-15 11:24
수정 2026-09-15 11:24
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세줄 요약
  • 감천항 정박 러시아 어선서 프레온 누출
  • 선원 4명 부상, 2명 심정지 상태
  • 경찰·소방 40명 투입해 추가 피해 확인


15일 오전 8시 37분께 부산 사하구 감천동에 정박한 769t급 러시아 어선에서 프레온 냉매 가스가 누출됐다는 신고가 들어와 경찰과 소방당국이 출동해 대응하고 있다.

이 사고로 러시아 선원 4명이 다쳤으며, 이 가운데 2명은 심정지 상태다.

경찰과 소방 인력 40명은 추가로 환자가 발생할 가능성에 대비해 선내 등 주변을 살피고 있다.

사고가 발생한 선박에는 선원 15명이 타고 있었다.

상온에서 무색·무취인 프레온 가스는 냉장고나 에어컨 냉매 등으로 사용된다.

독성은 낮은 편이지만 밀폐 공간에서 작업할 때 프레온 가스를 마시면 질식할 수 있다.

소방당국과 경찰은 정확한 사고 경위를 확인하고 있다.
온라인뉴스부
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