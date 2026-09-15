세줄 요약
- 감천항 정박 러시아 어선서 프레온 누출
- 선원 4명 부상, 2명 심정지 상태
- 경찰·소방 40명 투입해 추가 피해 확인
15일 오전 8시 37분께 부산 사하구 감천동에 정박한 769t급 러시아 어선에서 프레온 냉매 가스가 누출됐다는 신고가 들어와 경찰과 소방당국이 출동해 대응하고 있다.
이 사고로 러시아 선원 4명이 다쳤으며, 이 가운데 2명은 심정지 상태다.
경찰과 소방 인력 40명은 추가로 환자가 발생할 가능성에 대비해 선내 등 주변을 살피고 있다.
사고가 발생한 선박에는 선원 15명이 타고 있었다.
상온에서 무색·무취인 프레온 가스는 냉장고나 에어컨 냉매 등으로 사용된다.
독성은 낮은 편이지만 밀폐 공간에서 작업할 때 프레온 가스를 마시면 질식할 수 있다.
소방당국과 경찰은 정확한 사고 경위를 확인하고 있다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
이번 사고에서 심정지 상태인 러시아 선원은 몇 명인가?