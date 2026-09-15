불에 탄 아반떼서 40대 남성 숨진 채 발견… 화재 원인·사망 경위 조사 중

세줄 요약 경북 봉화군 석포면에서 출근하지 않은 40대 남성의 승용차가 전소된 채 발견됐고, 차량 내부에서는 남성이 숨진 상태로 확인됐다. 소방당국은 현장에 출동해 시신을 경찰에 인계했고, 경찰은 화재 원인과 사망 경위를 함께 조사하고 있다. 봉화 석포면 전소 차량서 40대 남성 발견

직장 동료 신고로 출근 여부와 차량 확인

경찰·소방, 화재 원인과 사망 경위 조사

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경북 봉화에서 불에 탄 승용차 내부 40대 남성이 숨진 채 발견돼 경찰이 조사에 나섰다.15일 경북소방본부 등에 따르면 전날 오전 8시 19분쯤 봉화군 석포면에서 40대 남성 A씨가 출근하지 않고 있다는 직장 동료의 신고가 경찰에 접수됐다.신고자는 A씨의 승용차가 전소된 채 발견된 사실도 경찰에 알린 것으로 전해졌다.공동 대응 요청을 받고 현장에 출동한 소방당국은 불에 탄 2020년식 아반떼 승용차 내부에서 A씨가 숨져 있는 것을 발견하고 경찰에 인계했다.경찰과 소방당국은 정확한 화재 원인과 A씨의 사망 경위 등을 조사하고 있다.