불에 탄 아반떼서 40대 남성 숨진 채 발견… 화재 원인·사망 경위 조사 중

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불에 탄 아반떼서 40대 남성 숨진 채 발견… 화재 원인·사망 경위 조사 중

이정수 기자
이정수 기자
입력 2026-09-15 09:12
수정 2026-09-15 10:10
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세줄 요약
  • 봉화 석포면 전소 차량서 40대 남성 발견
  • 직장 동료 신고로 출근 여부와 차량 확인
  • 경찰·소방, 화재 원인과 사망 경위 조사
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경찰 자료 이미지. 서울신문DB
경찰 자료 이미지. 서울신문DB


경북 봉화에서 불에 탄 승용차 내부 40대 남성이 숨진 채 발견돼 경찰이 조사에 나섰다.

15일 경북소방본부 등에 따르면 전날 오전 8시 19분쯤 봉화군 석포면에서 40대 남성 A씨가 출근하지 않고 있다는 직장 동료의 신고가 경찰에 접수됐다.

신고자는 A씨의 승용차가 전소된 채 발견된 사실도 경찰에 알린 것으로 전해졌다.

공동 대응 요청을 받고 현장에 출동한 소방당국은 불에 탄 2020년식 아반떼 승용차 내부에서 A씨가 숨져 있는 것을 발견하고 경찰에 인계했다.

경찰과 소방당국은 정확한 화재 원인과 A씨의 사망 경위 등을 조사하고 있다.
이정수 기자
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