만취운전 20대 차량과 충돌… 심정지 상태로 병원 옮겨진 30대 끝내 숨져

세줄 요약 경기 양주시 옥정동 교차로에서 새벽 시간 직진하던 승용차 2대가 충돌해 30대 남성 운전자가 숨졌다. 상대 차량을 몰던 20대 남성은 사고 당시 혈중알코올농도가 면허 취소 수준으로 확인됐고, 경찰은 CCTV와 블랙박스를 토대로 경위를 조사하고 있다. 양주 옥정동 교차로서 승용차 2대 충돌

30대 운전자 외상성 심정지 후 사망

상대 20대 운전자 면허취소 수준 음주

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경기 양주의 한 교차로에서 음주운전 차량과 충돌한 승용차 운전자가 숨지는 사고가 발생했다.14일 경찰 등에 따르면 이날 오전 2시 3분쯤 양주시 옥정동의 한 교차로에서 서로 다른 방향에서 직진하던 승용차 2대가 충돌했다.이 사고로 30대 남성 운전자 A씨가 외상성 심정지 상태로 심폐소생술을 받으며 병원으로 옮겨졌으나 끝내 숨졌다.상대 차량 운전자인 20대 남성 B씨의 사고 당시 혈중알코올농도는 면허 취소 수준(0.08% 이상)이었던 것으로 파악됐다.경찰은 B씨를 입건하고, 폐쇄회로(CC)TV와 블랙박스 등을 토대로 사고 경위를 조사하고 있다.