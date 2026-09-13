엄마 숨져 있고 화상 입은 7세 아들은 화단서 발견… 부안 아파트 화재

세줄 요약 전북 부안의 한 아파트 3층에서 불이 나 40대 엄마가 숨지고 7세 아들이 팔 등에 2도 화상을 입었다. 아이는 화단에서 구조돼 병원으로 이송됐고, 주민 20명은 자력 대피했다. 소방은 약 50분 만에 진화했다. 부안 아파트 3층 화재, 40대 엄마 숨짐

7세 아들 화단서 구조, 2도 화상 치료

주민 20명 대피, 재산피해 6500만원 추산

이미지 확대 13일 0시 56분쯤 전북 부안군 부안읍의 한 아파트 3층에서 불이 나 거주자인 40대 엄마가 숨지고 7세 아들이 크게 다쳤다. 2026.9.13 전북소방본부 제공 닫기 이미지 확대 보기 13일 0시 56분쯤 전북 부안군 부안읍의 한 아파트 3층에서 불이 나 거주자인 40대 엄마가 숨지고 7세 아들이 크게 다쳤다. 2026.9.13 전북소방본부 제공

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전북 부안의 한 아파트에서 불이 나 40대 엄마가 숨지고 7세 아들이 크게 다쳤다.13일 전북소방본부 등에 따르면 이날 0시 56분쯤 부안군 부안읍의 한 아파트 3층에서 불이 났다.현장에 출동한 소방당국은 약 50분 만에 불을 진압했으나, 내부 수색 중 거주자 A씨가 숨져 있는 것을 발견했다.A씨의 아들 B군은 팔 등에 2도 화상을 입은 상태로 아파트 화단에서 구조됐다.B군은 의식이 있는 상태로 병원으로 이송돼 치료받고 있다.이 불로 아파트 내부 76㎡와 가재도구 등이 타 소방 추산 6500만원 상당의 재산 피해가 발생했다.불은 다른 세대로는 번지지 않았으며, 주민 20명이 자력으로 대피했다.경찰과 소방당국은 합동 감식을 통해 화재 원인을 조사할 예정이다.