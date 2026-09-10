[속보] 이태원 주점서 폭행당한 손님 숨진 채 발견… 30대男 추적 끝에 자택서 체포

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[속보] 이태원 주점서 폭행당한 손님 숨진 채 발견… 30대男 추적 끝에 자택서 체포

이정수 기자
이정수 기자
입력 2026-09-10 14:33
수정 2026-09-10 14:33
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세줄 요약
  • 이태원 주점서 50대 남성 숨진 채 발견
  • 경찰, 폭행치사 혐의 30대 남성 체포
  • 주점 직원 신고 뒤 소방·경찰 인계
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경찰 자료 이미지. 서울신문DB
경찰 자료 이미지. 서울신문DB


서울 용산구 이태원의 한 주점에서 50대 남성이 숨진 채 발견됐다. 피해자를 폭행해 사망에 이르게 한 혐의를 받는 30대 남성은 경찰에 붙잡혔다.

10일 KBS에 따르면 서울 용산경찰서는 30대 남성 A씨를 폭행치사 혐의로 붙잡아 조사하고 있다.

A씨는 전날 용산구 이태원동의 한 주점에서 50대 남성 B씨를 때려 숨지게 한 혐의를 받는다.

B씨는 이날 오전 6시 40분쯤 주점 직원에게 발견됐다. 직원은 ‘손님이 의식이 없다’며 119에 신고했다.

현장에 출동한 소방당국은 남성이 숨진 지 이미 상당 시간이 지난 것으로 보고 경찰에 인계했다.



경찰은 추적 끝에 A씨를 주거지에서 검거한 뒤 범행 경위를 조사하고 있다.
이정수 기자
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