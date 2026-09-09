‘시신 발견’ 냉동창고, 몇주 전 설치됐다…“혹시 그 카페?” 같은 상호명에 ‘불똥’

인근 주민들 “얼마 전까지 냉동창고 없었다”

“범행 위해 설치” 가능성…공범 여부도 수사

이름 같은 다른 카페 “사건과 무관” 호소

이미지 확대 7일 경기 파주시 문산읍의 한 카페 출입구가 굳게 닫혀 있다. 이 카페 냉동창고에서는 지난 4일 실종 신고된 60대 여성이 숨진 채 발견됐다. 닫기 이미지 확대 보기 7일 경기 파주시 문산읍의 한 카페 출입구가 굳게 닫혀 있다. 이 카페 냉동창고에서는 지난 4일 실종 신고된 60대 여성이 숨진 채 발견됐다.

이미지 확대 파주 카페서 실종 여성 시신 발견돼 7일 경기 파주시 문산읍의 한 카페에 휴무 안내문이 부착돼 있다. 해당 카페의 냉동 컨테이너에서 60대 여성의 시신이 발견된 가운데 경찰은 카페 운영자 30대 남성을 피의자로 붙잡아 조사 중이다. 2026.09.07 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 파주 카페서 실종 여성 시신 발견돼 7일 경기 파주시 문산읍의 한 카페에 휴무 안내문이 부착돼 있다. 해당 카페의 냉동 컨테이너에서 60대 여성의 시신이 발견된 가운데 경찰은 카페 운영자 30대 남성을 피의자로 붙잡아 조사 중이다. 2026.09.07 뉴시스

이미지 확대 경기 용인시에 있는 한 카페는 파주시 문산읍의 한 카페에서 발생한 ‘냉동창고 살인사건’과 동일한 상호명 탓에 문의가 이어지자 “해당 사건이 발생한 카페와 사업주와 운영 주체가 전혀 다르다”고 선을 그었다. 자료 : 네이버맵 닫기 이미지 확대 보기 경기 용인시에 있는 한 카페는 파주시 문산읍의 한 카페에서 발생한 ‘냉동창고 살인사건’과 동일한 상호명 탓에 문의가 이어지자 “해당 사건이 발생한 카페와 사업주와 운영 주체가 전혀 다르다”고 선을 그었다. 자료 : 네이버맵

세줄 요약 파주 대형 카페 냉동창고 살인사건에서 시신이 발견된 창고가 불과 수주 전 설치된 것으로 알려졌다. 경찰은 위조 상품권 거래를 위한 은닉·감금용 시설 가능성을 살피며 공범 여부도 수사하고 있다. 냉동창고 수주 전 설치 정황 확인

위조 상품권 거래·은닉 가능성 수사

공범 개입 여부와 사인 규명 진행

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경기 파주시의 한 대형 카페에서 발생한 냉동창고 살인사건과 관련, 피해자의 시신이 발견된 냉동창고가 불과 수주 전에 설치된 것으로 전해졌다. 경찰은 피해자가 피의자를 만나 살해당하는 과정에서 공범이 있을 가능성을 염두에 두고 수사하고 있다.9일 경찰 등에 따르면 파주시 문산읍에 있는 해당 카페 인근 주민들은 “8월 말까지도 냉동창고를 보지 못했다”고 취재진에게 전했다. 소셜미디어(SNS)에 올라온 몇 달 전 사진에도 냉동창고가 있는 위치에는 아무것도 설치돼 있지 않았다.경찰은 A씨가 위조 상품권 거래 등의 범행을 위해 냉동창고를 만들었을 가능성에 주목하고 있다.피해자인 60대 여성 B씨의 시신이 발견됐을 당시 냉동창고의 설정 온도는 영하 25도, 실제 내부 온도는 영하 18도였다. 냉동창고 안에서는 액면가 기준 500억원 상당의 백화점 상품권이 발견됐다.A씨가 냉동창고 내부에 위조 상품권을 보관해 둔 뒤, 거래 당사자가 위조 여부를 확인하기 어렵게 하거나 범행이 들통날 경우 감금할 목적으로 설치했을 가능성이 거론된다.다만 경찰은 상품권이 실제 위조된 것인지에 대해 확인이 필요하다는 입장이다. 경찰은 A씨를 상대로 냉동창고의 설치 시기와 목적 등에 대해 조사하고 있다. 또 B씨의 정확한 사인을 파악하기 위해 국립과학수사연구원에 부검을 의뢰했다.경찰은 또 일면식도 없는 A씨와 B씨가 상품권과 관련해 만나는 과정에서 공범이 있을 가능성에 대해서도 수사 중이다.B씨는 범행 당일 A씨가 가지고 있는 상품권을 제3자가 매입하는 거래 과정에서 “중간 역할을 해달라”는 의뢰를 받고 서울에서 한 남성의 차량을 타고 파주로 이동했다.이어 파주에서 A씨를 만난 B씨는 A씨의 차량을 타고 카페로 이동했으며, 상품권의 진위를 확인하기 위해 A씨와 함께 냉동창고에 들어갔다 빠져나오지 못한 것으로 조사됐다.경찰은 A씨의 범행 과정에서 다른 인물들이 관련됐을 가능성에 대해서도 들여다보고 있다.한편 해당 카페와 상호명이 동일한 수도권의 또 다른 카페는 사건과 관련된 오해로 곤혹을 치르고 있는 것으로 알려졌다.경기 용인시의 한 카페는 지난 7일 공지를 통해 “파주에서 발생한 사건과 관련해 상호가 언급되며 우리 매장에도 문의와 오해가 이어지고 있다”면서 “우리 카페는 해당 사건과 어떠한 관련도 없다”고 밝혔다.카페 측은 “우리 매장은 2023년 11월부터 현재 사업주가 기존 사업장을 인수해 별도로 운영하고 있다”면서 “(사건이 발생한) 카페와는 사업주 및 운영 주체가 전혀 다른 별개의 사업장”이라고 강조했다.