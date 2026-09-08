경주 공장서 폭발 후 화재…1명 사망·2명 중상

세줄 요약 경북 경주 한 공장에서 프레스 기계를 해체하던 중 폭발과 함께 불이 나 작업자 1명이 숨지고 2명이 중상을 입었다. 소방당국은 장비와 인력을 투입해 약 40분 만에 진화했고, 경찰과 함께 정확한 사고 경위를 조사하고 있다. 경주 공장서 프레스 해체 중 폭발·화재 발생

작업자 1명 사망, 2명 중상으로 병원 이송

소방 진화 완료, 경찰·소방 원인 조사 착수

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경북 경주의 한 공장에서 프레스 기계를 해체하던 중 불이 나 1명이 숨지고 2명이 크게 다쳤다.경북소방본부에 따르면 8일 오전 11시 26분쯤 경주시 강동면 한 공장에서 폭발과 함께 불이 났다.사고로 작업자 1명이 숨지고, 2명이 중상을 입어 병원으로 옮겨져 치료를 받고 있다.소방 당국은 인력과 장비를 동원해 낮 12시 6분쯤 화재를 진압했다.불은 고철 판매를 위해 프레스 기계 해체 작업을 하던 중 폭발과 함께 발생한 것으로 전해졌다.경찰과 소방당국은 사고 경위와 피해 규모 등을 조사하고 있다.