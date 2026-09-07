“나체사진 유포한다” 前여친 감금하고 협박한 20대 남성 체포

세줄 요약 서울 수서경찰서는 전 여자친구를 숙박업소에 감금한 뒤 나체 사진을 유포하겠다고 협박한 20대 남성을 체포해 조사 중이다. 경찰은 부모 신고를 받고 수색 끝에 붙잡았고, 법원은 구속영장을 기각했다. 전 여자친구 감금·나체사진 협박 혐의 체포

서울 수서경찰서, 20대 남성 A씨 조사 중

피해자 부모 신고 뒤 수색 끝에 검거

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전 여자친구를 감금하고 나체 사진을 유포하겠다고 협박한 20대 남성이 경찰에 붙잡혔다.7일 경찰에 따르면 서울 수서경찰서는 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반(촬영물 등을 이용한 협박)과 감금 등 혐의로 20대 남성 A씨를 붙잡아 조사 중이다.A씨는 지난 1일 오전 5시쯤 전 여자친구 B씨를 한 숙박업소에 감금하고 나체 사진을 유포하겠다고 협박한 혐의를 받는다.경찰은 B씨 부모의 신고를 접수한 뒤 수색한 끝에 A씨를 체포했다.A씨는 경찰 조사에서 “B씨가 연락을 차단해서 그랬다”는 취지로 진술한 것으로 알려졌다.경찰은 A씨에 대한 구속영장을 신청했으나 법원은 증거인멸과 도주 우려가 없다며 기각했다.경찰은 A씨를 상대로 구체적인 범행 경위를 조사하고 있다.