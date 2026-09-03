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밧줄로 난간 끌어올리다 아파트 6층서 추락… 작업자 2명 사망

이정수 기자
이정수 기자
입력 2026-09-03 09:22
수정 2026-09-03 10:17
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세줄 요약
  • 아파트 6층 발코니 난간 설치 중 추락 사고
  • 밧줄로 철제 난간 끌어올리다 2명 사망
  • 경찰, 고소작업차 미사용 경위와 원인 조사
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병원 이송 자료 이미지. 서울신문DB
병원 이송 자료 이미지. 서울신문DB


인천의 한 아파트에서 발코니 안전난간 설치 작업을 하던 2명이 추락해 숨지는 사고가 발생했다.

3일 경찰과 소방본부 등에 따르면 전날 오전 11시 25분쯤 인천 계양구 작전동 한 아파트 6층 발코니에서 창호 공사 업체 대표 A(68)씨와 직원 B(71)씨가 18m 아래 지상으로 떨어졌다.

이 사고로 크게 다친 A씨와 B씨는 심정지 상태로 119구급대에 의해 병원으로 옮겨졌으나 숨졌다.

두 사람은 발코니에서 철제 안전난간을 철거한 뒤 새로 설치할 난간을 밧줄로 묶어 아파트 1층에서 6층까지 끌어올리던 중 사고를 당한 것으로 파악됐다.

경찰은 A씨 등이 난간 무게를 못 버티고 동시에 추락한 것으로 보고 구체적인 사고 경위를 조사할 예정이다.

해당 난간은 가로 3m가 넘어 엘리베이터로는 옮길 수 없는 크기로, A씨 등은 비용 절감을 위해 고소작업차(스카이차) 등을 사용하지 않은 것으로 경찰은 추정했다.

직원인 B씨는 소규모 사업장을 운영하던 A씨와 친척 관계인 것으로 전해졌다.

경찰 관계자는 “국립과학수사연구원에 시신 부검을 의뢰해 사망 원인을 확인할 예정”이라고 말했다.
이정수 기자
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