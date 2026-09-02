[포토] 부산 앞바다서 전복된 예인선

세줄 요약
- 부산 오륙도 앞바다 예인선 전복 사고
- 선원 8명 탑승, 2명 구조·이송 진행
- 파도·조류로 해경 수색·구조 난항
2일 예인선 전복 사고가 발생한 부산 앞바다에서는 높은 파도 등으로 해경이 구조작업에 어려움을 겪고 있다.
부산해경에 따르면 이날 오후 1시 29분께 부산 오륙도 남동쪽 약 9㎞ 해상에서 286t급 예인선 A호가 전복 사고를 당했다.
A호에는 한국인 6명과 외국인 2명 등 8명의 선원이 탑승 중이었다.
이 가운데 1명은 주변을 지나던 화물선에 구조됐고, 다른 1명은 의식이 없는 상태로 발견돼 해경 연안구조정으로 이송 중이다.
사고 해역에서는 파도와 조류로 구조작업이 쉽지 않은 상황이라고 해경은 전했다.
현재 이곳에서는 파고가 1∼1.5ｍ이고, 초속 4∼6ｍ의 북서풍이 불고 있다.
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