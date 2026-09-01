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‘중국 유학생 살해’ 강사는 31세 정창성

경북경찰청이 1일 중국인 여성 유학생을 살해하고 시신을 훼손한 혐의로 구속된 중국인 대학 강사 정창성(31)의 신상정보를 홈페이지에 공개했다. 정창성의 이름과 얼굴 사진, 나이 등이 다음 달 1일까지 게시된다. 경찰은 전날 신상정보 공개 심의위원회에서 “범죄의 잔인성과 피해의 중대성이 인정되며 증거가 충분하다”고 공개 결정 이유를 밝혔다.

경북경찰청 홈페이지 캡처