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‘중국 유학생 살해’ 강사는 31세 정창성
경북경찰청이 1일 중국인 여성 유학생을 살해하고 시신을 훼손한 혐의로 구속된 중국인 대학 강사 정창성(31)의 신상정보를 홈페이지에 공개했다. 정창성의 이름과 얼굴 사진, 나이 등이 다음 달 1일까지 게시된다. 경찰은 전날 신상정보 공개 심의위원회에서 “범죄의 잔인성과 피해의 중대성이 인정되며 증거가 충분하다”고 공개 결정 이유를 밝혔다.
경북경찰청 홈페이지 캡처
경북경찰청 홈페이지 캡처
경북경찰청이 1일 중국인 여성 유학생을 살해하고 시신을 훼손한 혐의로 구속된 중국인 대학 강사 정창성(31)의 신상정보를 홈페이지에 공개했다. 정창성의 이름과 얼굴 사진, 나이 등이 다음 달 1일까지 게시된다. 경찰은 전날 신상정보 공개 심의위원회에서 “범죄의 잔인성과 피해의 중대성이 인정되며 증거가 충분하다”고 공개 결정 이유를 밝혔다.
경북경찰청 홈페이지 캡처
2026-09-02 14면
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