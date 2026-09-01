[속보] 행인 폭행 20대男, 상의 벗고 경찰 위협하다 테이저건 겨누자 스스로 쓰러져 체포돼

이미지 확대 1일 오전 10시쯤 서울 종로구 수송동 한 편의점 앞에서 60대 여성을 폭행한 혐의 등을 받는 20대 남성이 경찰에 체포됐다. 사진은 남성이 상의를 벗은 채 우산을 펴고 경찰관들에게 저항하는 모습. 독자 제공 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 1일 오전 10시쯤 서울 종로구 수송동 한 편의점 앞에서 60대 여성을 폭행한 혐의 등을 받는 20대 남성이 경찰에 체포됐다. 사진은 남성이 상의를 벗은 채 우산을 펴고 경찰관들에게 저항하는 모습. 독자 제공 뉴시스

1일 오전 10시쯤 서울 종로구 수송동 한 편의점 앞에서 60대 여성을 폭행한 혐의 등을 받는 20대 남성이 경찰에 체포됐다. 영상은 상의를 벗고 경찰관들에 저항하던 남성이 체포되는 모습. 독자 제공 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 1일 오전 10시쯤 서울 종로구 수송동 한 편의점 앞에서 60대 여성을 폭행한 혐의 등을 받는 20대 남성이 경찰에 체포됐다. 영상은 상의를 벗고 경찰관들에 저항하던 남성이 체포되는 모습. 독자 제공 뉴시스

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서울 도심 길거리에서 상의를 벗은 채 행인들을 위협하다 경찰관들에게도 주먹을 휘두른 20대가 체포됐다.1일 뉴시스와 MBC에 따르면 서울 종로경찰서는 이날 오전 10시쯤 종로구 수송동에 있는 한 편의점 앞에서 물건을 집어던지고 60대 여성을 폭행한 혐의로 20대 남성 A씨를 체포해 조사하고 있다.A씨는 신고를 받고 출동한 경찰관들을 향해 권투 자세로 주먹을 휘두르고 우산으로 저항하다가 경찰이 테이저건을 겨누자 스스로 쓰러진 것으로 파악됐다.경찰은 남성을 상대로 정확한 범행 경위를 조사하고 있다.