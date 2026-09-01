[속보] 행인 폭행 20대男, 상의 벗고 경찰 위협하다 테이저건 겨누자 스스로 쓰러져 체포돼

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

서울모닝브리핑
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[속보] 행인 폭행 20대男, 상의 벗고 경찰 위협하다 테이저건 겨누자 스스로 쓰러져 체포돼

이정수 기자
이정수 기자
입력 2026-09-01 15:51
수정 2026-09-01 15:59
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
1일 오전 10시쯤 서울 종로구 수송동 한 편의점 앞에서 60대 여성을 폭행한 혐의 등을 받는 20대 남성이 경찰에 체포됐다. 사진은 남성이 상의를 벗은 채 우산을 펴고 경찰관들에게 저항하는 모습. 독자 제공 뉴시스
1일 오전 10시쯤 서울 종로구 수송동 한 편의점 앞에서 60대 여성을 폭행한 혐의 등을 받는 20대 남성이 경찰에 체포됐다. 사진은 남성이 상의를 벗은 채 우산을 펴고 경찰관들에게 저항하는 모습. 독자 제공 뉴시스


서울 도심 길거리에서 상의를 벗은 채 행인들을 위협하다 경찰관들에게도 주먹을 휘두른 20대가 체포됐다.

1일 뉴시스와 MBC에 따르면 서울 종로경찰서는 이날 오전 10시쯤 종로구 수송동에 있는 한 편의점 앞에서 물건을 집어던지고 60대 여성을 폭행한 혐의로 20대 남성 A씨를 체포해 조사하고 있다.

A씨는 신고를 받고 출동한 경찰관들을 향해 권투 자세로 주먹을 휘두르고 우산으로 저항하다가 경찰이 테이저건을 겨누자 스스로 쓰러진 것으로 파악됐다.

1일 오전 10시쯤 서울 종로구 수송동 한 편의점 앞에서 60대 여성을 폭행한 혐의 등을 받는 20대 남성이 경찰에 체포됐다. 영상은 상의를 벗고 경찰관들에 저항하던 남성이 체포되는 모습. 독자 제공 뉴시스
1일 오전 10시쯤 서울 종로구 수송동 한 편의점 앞에서 60대 여성을 폭행한 혐의 등을 받는 20대 남성이 경찰에 체포됐다. 영상은 상의를 벗고 경찰관들에 저항하던 남성이 체포되는 모습. 독자 제공 뉴시스


경찰은 남성을 상대로 정확한 범행 경위를 조사하고 있다.
이정수 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
A씨가 체포된 주요 혐의는 무엇인가?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로