[속보] 함께 술 마시던 지인 흉기로 살해한 60대 체포… “말다툼하다 공원으로 옮겨 범행” 진술

세줄 요약 전남 여수의 한 공원에서 함께 술을 마시던 지인을 흉기로 찔러 살해한 혐의로 60대 A씨가 체포됐다. A씨는 말다툼을 한 뒤 공원으로 옮겨 범행했다고 진술했다. 경찰은 정확한 사건 경위를 조사하고 있다. 여수 공원서 지인 흉기 살해 혐의 체포

술자리 말다툼 뒤 공원으로 이동해 범행

경찰, 공원 인근서 60대 A씨 붙잡아 조사

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전남광주 여수에서 지인을 흉기로 살해한 혐의를 받는 60대가 경찰에 체포됐다.여수경찰서는 31일 함께 술을 마시던 지인을 흉기로 살해한 혐의(살인)로 A씨를 붙잡아 조사하고 있다고 밝혔다.A씨는 전날 0시 40분쯤 여수시 문수동 한 공원에서 B(50대)씨를 흉기로 찔러 살해한 혐의를 받는다.경찰은 폭력 사건이 일어난 것 같다는 신고를 받고 출동해 공원 인근에 있던 A씨를 체포했다.A씨는 B씨와 함께 술을 마시다가 말다툼을 한 뒤 공원으로 옮겨가 범행을 저질렀다고 진술한 것으로 알려졌다.경찰은 A씨를 상대로 정확한 사건 경위를 조사하고 있다.