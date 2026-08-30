실종자 2명 위치조회 하고도 ‘허위 종결’…제주경찰 “통화 안 했다” 거짓 진술 시인

경찰, 30대 女 사망 원인 규명 집중

세줄 요약 구속된 제주 경찰관 A경장이 실종자 2명과 실제 통화한 적이 없다고 일부 시인했다. 그는 통화했다며 사건을 허위 종결했고, 위치를 여러 차례 조회한 뒤에도 대면 없이 사건을 닫은 사실이 드러났다. 경찰은 사망 경위와 종결 과정의 적정성을 조사 중이다. 실종자 통화 허위 진술 일부 시인

위치조회 뒤 대면 없이 사건 종결

경찰, 사망 경위와 종결 과정 수사

2026-08-31 10면

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실종 신고를 허위 종결한 혐의로 구속된 제주 경찰관 A경장이 30대 여성 장모 씨와 60대 남성 등 실종자 2명과 실제로 통화한 사실이 없다고 경찰 조사에서 일부 시인했다. 30일 제주경찰청에 따르면 A경장은 장씨의 실종 신고 당일인 5월 15일 “장씨와 통화했다”고 주장해 왔지만, 이 진술이 “거짓말이었다”는 취지로 번복한 것으로 전해졌다. 또 A경장은 지난달 2일 60대 남성 B씨의 실종 신고를 접수한 뒤에도 “(B씨와) 연락이 닿았다”며 사건을 자체 종결했지만, 경찰 조사에서 “통화한 사실이 없다”고 인정했다.또 A경장은 5월 장씨의 실종 신고 접수 직후 그의 휴대전화 위치를 7차례 조회하고도 신고 약 2시간 30분 만에 사건을 종결한 것으로 파악됐다. 당시 장씨의 휴대전화 위치는 제주시 한림항 인근으로 확인됐는데도 A경장은 장씨와 대면하거나 통화하지 않은 채 “연락이 닿았다”며 사건을 자체 종결했다. 그러면서 실종자 프로파일링 시스템에는 장씨를 ‘교통사고 사상자’로 분류하는 등 모순되는 기록을 남겼다. A경장은 실종 재신고 이튿날인 지난달 20일에도 4회에 걸쳐 장씨의 위치를 조회한 것으로 드러났다.A경장은 숨진 B씨의 실종 신고 접수일인 지난달 2일에도 최소 1회 이상 B씨의 위치정보를 조회했다. 이후 약 5시간 30여 분 만에 “B씨와 연락이 됐다”며 신고를 종결 처리하고, 시스템에는 ‘소재 발견’이라고 입력했다.경찰은 장씨의 정확한 사망 경위를 밝히기 위한 현장 재현 실험도 27일 진행했다. 앞서 국립과학수사연구원 부검에서 설골 골절은 확인됐지만 백골화와 부패가 진행돼 외상이나 질식 여부를 판단하기 어려운 것으로 알려졌다. 경찰은 타살 혐의점이 없다는 데 무게를 두고 있으나, 장씨가 야자수 농장에 들어간 경위, 설골 골절을 직접 사인으로 단정할 수 없다는 점 등이 여전히 의문으로 남는다. 경찰은 이번 주쯤 A씨를 검찰에 송치할 예정이라고 밝혔다.한편 김재섭 국민의힘 의원실에 따르면 A경장이 지난해 3월부터 지난달까지 약 1년 4개월간 실종 사건 298건을 자체 종결했는데, 이는 같은 기간 제주에서 접수된 성인 실종 사건 1048건의 30%에 이르는 것으로 조사됐다.