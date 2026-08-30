수력발전소 터널 곳곳에 500명 갇힌 듯… “구멍 뚫어 공기 주입”

한인 실종지서 7㎞ 떨어진 발전소

네팔 당국 “굴착 개시·구조대 투입”



실종자 가족, 지지부진 수색에 한숨

“100시간째 어떠한 정보도 못 받아”

이미지 확대 “제 가족을 찾습니다” 네팔 비두르 트리슐리 군사기지 앞에서 29일(현지시간) 시민들이 전단지를 들고 두산에너빌리티 소속 가족을 찾고 있다. 이날 트리슐리 군사기지에서는 실종자 수색을 위해 헬기 이착륙이 이어졌다.

비두르 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 “제 가족을 찾습니다” 네팔 비두르 트리슐리 군사기지 앞에서 29일(현지시간) 시민들이 전단지를 들고 두산에너빌리티 소속 가족을 찾고 있다. 이날 트리슐리 군사기지에서는 실종자 수색을 위해 헬기 이착륙이 이어졌다.

비두르 연합뉴스

세줄 요약 네팔 대홍수로 라수와·누와코트 일대 수력발전소 터널에 노동자와 주민 등 500명 이상이 갇혔다. 당국은 토사에 묻힌 터널 상부에 구멍을 뚫고 공기를 주입하며 구조를 시도한다. 한국인 실종자 수색도 이어지지만 기상 악화와 허가 문제로 어려움을 겪는다. 대홍수로 수력발전소 터널 500명 이상 고립

당국, 구멍 뚫어 공기 주입하며 구조 시도

한국인 실종자 수색, 기상·허가 문제 난항

2026-08-31 5면

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네팔 대홍수로 라수와·누와코트 일대 11개 수력발전소 현장에서 900명 이상이 연락 두절된 가운데, 여러 수력발전소 터널에 노동자와 직원, 주민 등 500명 이상이 갇힌 것으로 전해졌다. 네팔 당국은 토사에 파묻힌 터널에 구멍을 뚫고 파이프로 공기를 주입하는 등 생존자 구조에 총력을 기울이고 있다.30일(현지시간) AFP·EFE 통신과 현지 매체 라가니뉴스 등에 따르면 전날 밤 네팔군 구조대는 피해 지역인 네팔 중부 바그마티주의 어퍼트리슐리 3A 수력발전소에서 토사에 파묻힌 터널 상부에 드릴로 작은 구멍을 뚫는 데 성공했다. 수단 구룽 네팔 내무부 장관은 “우리는 작은 구멍을 통해 공기를 주입하기 시작했다”면서 “이제 굴착 작업을 개시하고 구조대를 내부로 투입할 것”이라고 말했다. 다만 여전히 내부와 연락은 닿지 않고 있다. 어퍼트리슐리 3A 수력발전소는 우리나라 근로자 9명이 실종된 어퍼트리슐리-1(UT-1) 발전소 건설 현장에서 7㎞ 정도 떨어져 있다.네팔 당국은 수력발전소 현장 사업장의 여러 터널 안에 직원, 주민 등 500명 이상이 갇힌 것으로 파악하고 있다고 라가니뉴스는 전했다. 네팔군은 트리슐리강 일대 19개 수력발전 터널을 우선 수색하고 있다. 한국남동발전과 두산에너빌리티 등의 한국인 근로자들이 실종된 UT-1 현장 터널도 여기에 포함된다. 카트만두 포스트는 “일부 구역에서 현지 근로자들이 구조됐지만 일부에 불과하다”며 “고립된 시설에 접근하기 매우 어렵다”고 했다.한국 정부와 기업도 헬기 등을 동원해 실종자 수색을 이어가고 있지만 기상 악화와 네팔 당국의 운항 허가 문제 등으로 어려움을 겪고 있다. 지난 29일 두 차례 헬기 수색에서도 생존자는 발견되지 않았다.실종자 가족들 역시 답답함을 토로하고 있다. UT-1 수력발전소 위어댐(물막이용 취수보) 사무실에 있던 두산에너빌리티 소속 실종자 김 모 씨의 처남 A씨는 이날 경기 성남시 분당두산타워에서 기자들과 만나 “실종자 가족 입장에서는 거의 100시간째 어떠한 (위어 댐 관련) 정보도 받지 못하고 있다”며 “수색을 안 하고 있어 애가 탄다. 생존해 있다면 구조 요청을 할 수 있게 헬기를 한 번이라도 더 띄워 달라”고 호소했다.김 씨는 현지의 두산에너빌리티 한국인 직원 21명 가운데 유일하게 계곡 상류의 위어댐 인근에서 근무 중이었다. 이곳은 다른 한국인 실종자들이 있던 사무동에서 10㎞가량 떨어져 있다. 박정원 두산그룹 회장과 박지원 두산그룹 부회장 겸 두산에너빌리티 대표이사 회장은 전날 네팔로 이동해 상황을 보고받고 대응책을 모색 중이다.