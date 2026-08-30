“도망쳐” 동료가 외쳐 살았다… “가슴까지 진흙, 수색 엄두 못 내”

터전 잃고 망연자실한 주민들

이미지 확대 “제 가족을 찾습니다” 네팔 비두르 트리슐리 군사기지 앞에서 29일(현지시간) 시민들이 전단지를 들고 두산에너빌리티 소속 가족을 찾고 있다. 이날 트리슐리 군사기지에서는 실종자 수색을 위해 헬기 이착륙이 이어졌다.

비두르 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 “제 가족을 찾습니다” 네팔 비두르 트리슐리 군사기지 앞에서 29일(현지시간) 시민들이 전단지를 들고 두산에너빌리티 소속 가족을 찾고 있다. 이날 트리슐리 군사기지에서는 실종자 수색을 위해 헬기 이착륙이 이어졌다.

비두르 연합뉴스

세줄 요약 네팔 라수와 지역을 덮친 홍수와 산사태가 닷새째 이어지며 주민들은 집과 동료를 잃고도 현장에 접근하지 못하고 있다. 진흙과 토사, 끊긴 도로 때문에 구조가 지연되고, 티베트 상류 자연댐 호수 범람까지 겹쳐 추가 피해 우려가 커지고 있다. 홍수·산사태 닷새째, 주민들 실종자 수색 난항

진흙과 토사로 도로 끊겨 구조대 접근도 제한

티베트 상류 자연댐 호수 범람, 추가 피해 우려

2026-08-31 5면

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“집도, 동료들도 모두 물살에 휩쓸려 사라졌습니다. 찾으러 가야 하는데 갈 수도 없어요. 또 홍수가 나면 어떡하나 걱정만 하고 있습니다.”대규모 홍수와 산사태가 네팔을 덮친 지 닷새째인 30일(현지시간). 한순간에 삶의 터전을 잃은 주민들은 무너진 집으로 돌아가지도, 실종된 가족과 동료를 찾아 나서지도 못한 채 발만 동동 구르고 있다. 피해 현장에는 여전히 토사가 쌓여 있고 도로까지 끊기면서 수색 및 구조 작업도 좀처럼 속도를 내지 못하고 있다.라수와 지역에서 짐을 나르는 ‘포터’로 일하는 루다르 라마(41)는 지난 26일 홍수가 마을을 덮치기 10분 전 가까스로 몸을 피했다. 산 위에 있던 동료들이 “빨리 도망가”라고 알려준 덕분이다. 그는 간신히 목숨을 건졌지만 집은 거센 물살에 휩쓸려 흔적도 없이 사라졌고, 함께 일하던 동료들과도 연락이 끊겼다.카트만두로 대피한 루다르는 서울신문과 소셜미디어(SNS) 등을 통해 진행한 인터뷰에서 “동료들의 상태를 확인하고 싶지만 다시 홍수가 날까 봐 섣불리 움직일 수가 없다”며 “앞으로 뭘 어떻게 해야 할지 막막하다”고 토로했다.루다르처럼 실종된 가족과 동료의 생사를 확인하고 싶어도 피해 현장에 접근하기는 쉽지 않다. 폭우로 쏟아진 진흙과 토사가 곳곳을 가로막고 있어 구조대조차 수색에 난항을 겪고 있다. 라수와의 칠리메 수력발전소 터널 구조 작업에 참여한 젠젠 라마(36)는 서울신문에 “터널 안쪽 120~130m까지 진입했지만 진흙이 가슴 높이까지 차올라 더는 들어갈 수 없었다”며 “기상 악화까지 겹치면서 다른 수력발전소의 수색 작업도 쉽지 않은 상황”이라고 전했다.엎친 데 덮친 격으로 피해 지역에는 추가 홍수 가능성까지 커지고 있다. 로이터통신에 따르면 산사태로 쏟아진 토사가 강물을 가로막으면서 중국 티베트 자치구 상류에 형성된 ‘자연댐 호수’가 지난 28일 범람했다. 이 때문에 구조 작업이 약 90분간 중단되고 주민들에게 대피령이 내려지기도 했다. 넘친 물은 하류인 네팔 라수와의 보테코시강으로 흘러들어 강 수위도 상승했다.추가 범람 우려에 도로까지 끊기면서 피해 지역은 사실상 외부와 단절된 상태다. 군과 경찰도 헬기 없이는 접근하기 어려운 실정이다. 네팔에서 활동중인 국제구호개발 비정부기구(NGO) ‘희망친구 기아대책’의 문광진 선교사는 “피해가 집중된 라수와에는 접근 자체가 불가능한 상황”이라며 “각국 수색팀은 라수와 남쪽 비두르 지역에 베이스캠프를 두고 하류로 떠내려오는 시신을 찾고 있다”고 전했다. 이어 “안치소까지 거리가 먼 데다 수습이 늦어지면서 시신 훼손도 시작돼 신원 확인이 쉽지 않다”고 안타까워했다.현지에 체류 중인 한국인들도 추가 피해 가능성에 촉각을 곤두세우고 있다. 비두르에 머무는 허모(50)씨는 “물이 다시 불어날 수 있다는 소식에 가족들과 뉴스를 지켜보며 보초를 서고 있다”고 말했다.