과천 빙상장 가스 누출… 140여명 대피·10대 여학생 1명 병원 이송

세줄 요약 과천시민회관 지하 2층 아이스링크에서 일산화탄소로 추정되는 가스가 누출돼 10대 여학생 1명이 병원으로 이송됐다. 소방당국은 가스 냄새를 호소한 신고를 받고 출동해 이용객과 건물 내 140여명을 대피시키고 출입을 통제했다. 과천 빙상장 가스 누출로 140여명 대피

10대 여학생 1명 병원 이송, 현장 통제

정빙기서 누출 추정, 가스 종류 조사

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경기 과천의 한 빙상장(아이스링크)에서 일산화탄소로 추정되는 가스가 누출돼 10대 여학생 1명이 병원으로 이송되고 이용객 140여명이 대피했다.30일 소방당국 등에 따르면 이날 오후 1시 33분쯤 과천시 과천시민회관 지하 2층 아이스링크에서 일산화탄소로 추정되는 가스가 누출됐다.소방당국은 ‘한 학생이 가스 냄새가 난다며 누워 있다’는 건물 관계자의 119 신고를 접수하고 출동해 10대 여학생 1명을 병원으로 이송했다.이어 아이스링크 이용객 100여명을 비롯해 건물 내에 있던 140여명을 대피시키고 건물 출입을 통제하는 등 안전 조치를 했다.과천시민회관은 지상 5층~지하 3층 규모로 휴일인 이날에는 아이스링크(지하 2층)와 볼링장(지하 1층), 청소년 문화시설(지상 2층)이 정상 운영 중이었다.소방당국은 아이스링크에서 빙판을 고르는 정빙기에서 일산화탄소로 추정되는 가스가 누출된 것으로 추정하고, 누출된 가스의 종류와 농도를 조사하고 있다.