70대 운전 승용차, 콘크리트 옹벽 충돌… 동승자 1명 사망·1명 중상

세줄 요약 전남 완도 고금면 도로에서 70대 여성 운전 승용차가 내리막길을 달리다 콘크리트 옹벽을 들이받았다. 이 사고로 60대 동승자가 숨지고 80대 동승자는 중상을 입었으며, 운전자도 경상을 입어 치료받고 있다 완도 고금면 내리막길 승용차 옹벽 충돌

동승자 60대 여성 사망, 80대 여성 중상

운전자 경상, 경찰 사고 경위 조사

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전남광주 완도에서 70대가 몰던 승용차가 내리막길 도로에서 콘크리트 옹벽을 들이받아 1명이 숨지고 2명이 다치는 사고가 발생했다.30일 뉴스1에 따르면 전날 오후 3시 11분쯤 완도군 고금면의 한 도로에서 70대 여성 A씨가 운전하던 승용차가 수문 콘크리트 옹벽을 들이받은 뒤 멈춰섰다.이 사고로 동승자인 60대 여성 B씨가 의식을 잃고 병원으로 옮겨졌으나 끝내 숨졌다.함께 탄 80대 여성 C씨는 중상을 입었으며, 운전자 A씨도 경상을 입고 인근 병원으로 이송돼 치료받고 있다.사고 차량은 왕복 1차로 내리막길에서 우회전하지 않고 직진하다가 전방의 옹벽을 들이받은 것으로 조사됐다.당시 A씨는 음주 상태나 무면허 운전은 아닌 것으로 확인됐다.경찰은 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.