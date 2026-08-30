제주 해녀박물관 찾은 외국인 4만 3838명… 지난해보다 73% 껑충

8월 23일 기준 전체 관람객 11만여명 중 외국인 40% 차지

9월 유네스코 인류무형문화유산 등재 10주년 기념행사 예정

이미지 확대 제주 해녀박물관 외국인 관람객이 지난해 보다 73% 늘어난 4난여명이 넘은 것으로 집계됐다. 사진은 지난 3월 해녀박물관 불턱토크쇼 모습. 제주도 제공 닫기 이미지 확대 보기 제주 해녀박물관 외국인 관람객이 지난해 보다 73% 늘어난 4난여명이 넘은 것으로 집계됐다. 사진은 지난 3월 해녀박물관 불턱토크쇼 모습. 제주도 제공

세줄 요약 올해 제주 해녀박물관 외국인 관람객은 4만3838명으로 73% 늘었다. 전시·체험 확대와 해녀 참여 프로그램이 효과를 냈고 외국인이 전체의 40%를 차지했다. 그러나 도내 해녀는 2371명으로 줄었고 70세 이상이 63.3%에 달해 전승 기반 약화가 뚜렷하다. 외국인 관람객 4만3838명, 73% 증가

전시·체험 확대와 해녀 참여 프로그램 효과

해녀 감소·고령화로 전승 기반 약화

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올해 해녀박물관을 찾은 외국인 관람객이 지난해보다 70% 넘게 늘어난 것으로 나타났다.제주해녀문화에 대한 국제적 관심은 높아지고 있지만 정작 해녀는 빠르게 줄고 고령화가 심화하면서 문화 보존과 전승을 위한 대책이 요구된다.30일 제주도에 따르면 올해 8월 23일까지 해녀박물관을 찾은 외국인 관람객은 4만 3838명으로 지난해 같은 기간보다 73% 증가했다. 같은 기간 전체 관람객은 11만 1587명으로, 외국인이 전체의 약 40%를 차지했다.도는 전시와 체험 프로그램을 확대하고 해녀와 직접 만나는 기회를 늘리는 등 국내외 홍보를 강화한 것이 외국인 관람객 증가로 이어진 것으로 보고 있다.특히 지난 6월 개관 20주년을 맞아 그동안 수집한 해녀 관련 유물과 사진 등을 선보이는 특별전시를 마련했다. 매월 지역별 해녀가 직접 참여하는 ‘불턱 토크쇼’를 열어 해녀의 삶과 공동체 문화를 관람객에게 소개하고 있다.오는 9월에는 제19회 제주해녀축제와 제주해녀문화의 유네스코 인류무형문화유산 등재 10주년 기념행사도 예정돼 있어 해녀박물관을 찾는 관람객이 더욱 늘어날 것으로 전망된다.박물관은 증가하는 관람 수요에 대응하기 위해 유휴공간을 활용한 다목적실 조성도 마쳤다. 교육실과 회의실로 구성된 다목적실은 최대 40명이 이용할 수 있으며, 앞으로 해녀문화 교육과 체험, 교류·협업 프로그램 등에 활용된다.하지만 제주해녀의 명맥을 이어갈 기반은 갈수록 약해지고 있다.도가 지난해 12월 31일을 기준으로 실시한 해녀 전수조사 결과 도내 해녀는 2371명으로 집계됐다. 전년 2623명보다 252명(9.6%) 감소했다.성별로는 여성 2350명, 남성 21명이었다. 연령별로는 50세 미만 105명, 50~69세 766명, 70~79세 1077명, 80세 이상 423명으로 나타났다.70세 이상 해녀만 1500명으로 전체의 63.3%에 달했다. 제주해녀문화에 대한 세계인의 관심이 커지는 것과 달리 해녀 자체는 감소하고 고령화되는 구조가 뚜렷해진 셈이다.이번 전수조사는 해녀 의료비 지원 대상 확인과 관련 정책 수립을 위한 기초자료 마련을 위해 실시됐다.김종수 도 해양수산국장은 “제주해녀문화에 대한 세계인의 관심이 실제 박물관 방문으로 이어지고 있다는 점에서 의미가 크다”며 “외국인 관람객이 제주해녀의 삶과 공동체 문화를 더욱 깊이 이해할 수 있도록 전시와 체험 프로그램을 지속적으로 확대하겠다”고 말했다.