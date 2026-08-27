[속보] 세차례 고개 숙인 제주경찰청장… “도내 모든 실종사건 전면 재조사”

장미란씨 등 실종사건 허위 종결에 대국민 사과

실종 108일만에… “다시는 이런 일 없도록 하겠다”

이미지 확대 고평기 제주경찰청장이 27일 오전 실종사건을 허위로 종결한 현직 경찰관 사건과 관련해 유가족과 도민, 국민에게 지휘부와 함께 세 차례 고개를 세차례나 숙이며 사과했다. 제주 강동삼 기자 닫기 이미지 확대 보기 고평기 제주경찰청장이 27일 오전 실종사건을 허위로 종결한 현직 경찰관 사건과 관련해 유가족과 도민, 국민에게 지휘부와 함께 세 차례 고개를 세차례나 숙이며 사과했다. 제주 강동삼 기자

이미지 확대 고평기 제주경찰청장이 27일 고개숙여 다시 한번 국민들께 사과하고 있다. 제주 강동삼 기자 닫기 이미지 확대 보기 고평기 제주경찰청장이 27일 고개숙여 다시 한번 국민들께 사과하고 있다. 제주 강동삼 기자

세줄 요약 제주경찰청장이 실종사건을 허위로 종결한 현직 경찰관 사건과 관련해 유가족과 도민, 국민에게 세 차례 사과했다. 경찰은 도내 모든 실종사건을 전면 재조사하고, 처리 절차와 인력·조직 등 시스템 전반을 점검해 재발 방지 대책을 마련하기로 했다. 실종사건 허위 종결 논란에 청장 사과

도내 모든 실종사건 전면 재조사 방침

처리 절차·인력·조직 전반 점검 약속

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제주경찰청장이 실종사건을 허위로 종결한 현직 경찰관 사건과 관련해 유가족과 도민, 국민에게 세 차례 고개를 세차례나 숙이며 사과했다.경찰은 도내 모든 실종사건을 전면 재조사하고 실종사건 처리 절차와 인력·조직 등 시스템 전반을 점검해 재발 방지 대책을 마련하기로 했다.고평기 제주경찰청장은 27일 제주도청에서 열린 안전 관련 유관기관 회의에 앞서 “끝내 가족의 품으로 돌아오지 못한 두 분의 고인과 말로 표현할 수 없는 깊은 슬픔을 겪고 계실 유가족 여러분께 머리 숙여 사과드린다”고 밝혔다.이어 “국민의 생명과 안전을 책임져야 할 경찰이 그 책무를 저버렸을 뿐만 아니라 오히려 거짓된 말과 행동으로 가족들께 지울 수 없는 상처를 드렸다”며 “이러한 일이 벌어지고 있음에도 제때 살피지 못한 점에 대해 제주 치안을 책임지고 있는 청장으로서 무거운 책임감을 느낀다”고 말했다.그러면서 “결코 있어서는 안 될 경찰의 잘못된 행동으로 인해 큰 실망과 불안을 느끼셨을 도민과 국민 여러분께도 고개 숙여 깊이 사과드린다”고 했다.경찰은 이번 사건의 진상 규명과 함께 도내 실종사건 전반을 다시 들여다보기로 했다.고 청장은 “이번 사건에 대해서는 단 한 점의 의혹도 남지 않도록 철저히 수사하고, 그 결과도 어떠한 숨김이 없이 공개하겠다”며 “도내 모든 실종사건에 대해 전면적인 재조사를 실시해 또 다른 과오가 있는지 점검하겠다”고 밝혔다.실종사건 대응 시스템도 전면 손질한다.그는 “실종사건을 처리하는 시스템과 절차, 인력 구조 등 전반적인 실태를 확인하고 어떠한 경우에도 소홀한 경우가 발생하지 않도록 2중, 3중의 안전장치를 마련하겠다”고 강조했다.이어 “국민 여러분께서 다시 신뢰를 보여주실 때까지 철저히 변화해 나가겠다”고 약속한 뒤 다시 한번 고개를 숙였다.앞서 제주에서는 장모씨 실종 신고를 허위로 종결한 혐의로 제주서부경찰서 소속 A 경장이 구속됐다. 경찰은 A 경장이 담당했던 다른 실종사건에서도 허위 종결이 있었는지 수사를 확대하고 있다.