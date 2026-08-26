창원지법에도 ‘폭발물 설치’ 협박 메일…경찰 수색

세줄 요약 창원지법에 법원에 폭발물을 설치했다는 협박 메일이 접수돼 경찰이 수색에 나섰다. 메일에는 오후 1시 34분부터 7시 30분 사이 폭탄이 터질 수 있다는 내용이 담겼고, 특정 법원명은 적히지 않았다. 경찰은 전국 법원에 비슷한 메일이 퍼진 것으로 보고 출입 보안을 강화하고 발신자를 추적할 예정이다. 창원지법에 폭발물 협박 메일 접수

경찰, 법원 안팎 수색과 보안 강화

전국 법원 대상 유사 메일 확산 추정

이미지 확대 창원지방법원 전경. 서울신문DB 닫기 이미지 확대 보기 창원지방법원 전경. 서울신문DB

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

전국 법원에 폭발물 설치를 주장하는 협박 메일이 잇따르는 가운데 창원지법에도 같은 내용의 메일이 접수돼 경찰이 수색에 나섰다.26일 창원중부경찰서에 따르면 이날 오후 1시 30분쯤 창원지법으로부터 “법원에 폭발물을 설치했다는 내용의 이메일을 받았다”는 신고가 접수됐다.해당 메일에는 이날 오후 1시 34분부터 오후 7시 30분 사이 폭탄이 터질 것이라는 내용이 담긴 것으로 전해졌다.다만 특정 지역이나 법원 이름은 적시하지 않고 ‘법원’이라고만 언급된 것으로 알려졌다.경찰은 전국 법원에 비슷한 내용의 메일이 발송된 것으로 보고 창원지법 출입 보안을 강화하고 법원 안팎을 수색하고 있다.경찰 관계자는 “신고를 접수한 직후 현장 수색과 보안 조치를 진행하고 있다”며 “메일 발신자도 추적할 예정”이라고 말했다.