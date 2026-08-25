장씨 부검 결과 “특이골절 미발견”… 타살 혐의점 없는 듯

A 경장 장미란씨 실종사건 종결 처리과정서

‘교통사고 사상자’로 분류 허위 입력한 정황도

국과수 장씨 시신 부검 결과 외상 흔적은 없는 듯

발견 당시 지문 소실… 치아 감정결과 실종자와 일치

장씨 사망 경위 등 파악 위해 휴대전화 포렌식 예정

이미지 확대 장미란씨 발견된 제주 야자숲 통제 제주서부경찰서 소속 A 경장의 실종신고 허위종결로 실종 104일 만에 장미란 씨의 시신이 발견된 제주시 한림읍 현장 인근에 25일 폴리스라인이 쳐져 있다. 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 장미란씨 발견된 제주 야자숲 통제 제주서부경찰서 소속 A 경장의 실종신고 허위종결로 실종 104일 만에 장미란 씨의 시신이 발견된 제주시 한림읍 현장 인근에 25일 폴리스라인이 쳐져 있다. 뉴스1

이미지 확대 A 경장이 실종자 프로파일링 관리목록에서 장미란씨 실종 관련 자료를 삭제하고, 종결 사유를 ‘교통사고 사상자’란(원)으로 분류해 허위 종결한 것으로 추정되고 있다. 닫기 이미지 확대 보기 A 경장이 실종자 프로파일링 관리목록에서 장미란씨 실종 관련 자료를 삭제하고, 종결 사유를 ‘교통사고 사상자’란(원)으로 분류해 허위 종결한 것으로 추정되고 있다.

이미지 확대 영장실질심사 마친 제주 ‘실종 허위종결’ 경찰관 실종사건을 허위 종결한 혐의(직무유기, 공전자기록 위작 및 행사, 위계공무집행방해)를 받는 A 경장이 25일 제주지방법원에서 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 마치고 나오고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 영장실질심사 마친 제주 ‘실종 허위종결’ 경찰관 실종사건을 허위 종결한 혐의(직무유기, 공전자기록 위작 및 행사, 위계공무집행방해)를 받는 A 경장이 25일 제주지방법원에서 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 마치고 나오고 있다. 연합뉴스

이미지 확대 고 장미란씨 사촌동생이 올린 SNS 글. SNS 캡처 닫기 이미지 확대 보기 고 장미란씨 사촌동생이 올린 SNS 글. SNS 캡처

세줄 요약 제주에서 실종 104일 만에 숨진 채 발견된 장미란씨 부검 결과 특이골절은 확인되지 않았다. 경찰은 DNA와 휴대전화 포렌식을 통해 정확한 사인을 추가로 확인하고, 실종 사건을 교통사고 사상자로 잘못 종결한 정황도 조사하고 있다. 장씨 부검서 특이골절 미발견, 타살 가능성 낮아짐

실종 사건 허위 종결·코드 입력 정황 추가 확인

제주 잇단 실종 사망에 초동 수사 부실 비판 확산

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제주에서 실종된 지 104일 만에 숨진 채 발견된 장미란씨(37)의 시신을 부검한 결과 현재까지 특이 골절 등이 발견되지 않은 것으로 확인됐다.제주경찰청은 25일 국립과학수사연구원 제주분원의 장씨 시신 부검 결과, 현재까지 특이 골절 등은 확인되지 않았다고 밝혔다.발견 당시 시신의 지문은 소실된 상태였으며, 경찰은 DNA 긴급 감정을 진행하고 있다. 법의관의 치아 감정에서는 장씨와 일치한다는 구두 소견을 받은 것으로 확인됐다.경찰은 정확한 사인을 확인하기 위해 추가 감정을 진행하는 한편, 현장에서 발견된 휴대전화에 대해서도 포렌식을 벌이고 있다. 현재까지 타살 가능성은 낮게 보고 있다.장씨는 지난 5월 실종 신고가 접수된 뒤 경찰이 신고자에게 ‘연락이 닿았다’는 취지로 알리고 사건을 종결한 것으로 파악됐다. 이후 실종자 프로파일링 관리목록에서 장씨 관련 자료를 삭제하고, 종결 사유를 ‘교통사고 사상자’ 코드로 입력한 정황도 드러났다.이와 관련 경찰 관계자는 “해당 실종사건이 종결·삭제되는 과정에서 사망 원인을 ‘교통사고사상자’로 분류한 코드를 선택해 종결한 정황을 확인하고 있다”고 설명했다.당초 경찰은 해당 실종사건 기록때 ‘사망(변사)’이라고 해 삭제된 것으로 알려졌지만, 구체적인 삭제 과정에서 ‘교통사고 사상자’ 코드로 입력된 정황이 드러난 셈이다.장씨는 결국 실종 104일만인 지난 24일 제주시 한림읍에서 장기 투숙하던 숙소에서 약 400m 떨어진 야자수 숲에서 숨진 채 발견됐다. 타살 가능성은 낮아졌지만, 초기 수색이 이뤄졌다면 사인 규명의 골든타임을 놓치지 않았을 것이라는 비판이 제기된다.장씨 사건을 허위 종결한 혐의(직무유기·공전자기록 위작 및 행사·위계공무집행방해)를 받는 제주서부경찰서 소속 A 경장은 25일 제주지방법원에서 구속 전 피의자 심문을 받았다. A 경장은 혐의를 부인하고 있으며, 경찰이 통신기록 등 관련 증거를 제시하자 ‘실수였다’는 취지로 해명한 것으로 알려졌다.장씨 사건을 비롯해 최근 제주에서는 실종 신고가 접수된 뒤 숨진 채 발견되는 사례가 잇따라 경찰의 초동 수사 대응이 미흡했다는 지적도 나오고 있다.지난 6월 28일 아내가 실종 신고한 60대 남성 B씨도 경찰이 소재와 안전 여부 등을 제대로 확인하지 않은 채 ‘무사한 것으로 보인다’고 사건을 종결한 것으로 파악됐다. B씨는 지난 22일 제주시 구좌읍 송당리에서 숨진 채 발견됐다.당시 가족은 112 신고 과정에서 “사업에 실패해 부채가 많고 남편이 집을 나간 뒤 연락되지 않는다”며 신변에 위험이 있을 수 있다는 정황을 전달한 것으로 확인됐다.실종 신고된 전직 경찰관이 별거 중인 아내를 살해한 사건에서도 경찰의 대응이 도마에 올랐다. 전직 경찰관 C씨(59)는 쪽지를 남기고 서울에서 제주로 내려와 지난 23일 서귀포시 남원읍에 있는 별거 중인 아내의 주거지에 침입해 살해한 뒤 수도권으로 달아난 혐의로 이날 검거됐다.피해 여성은 24일 오후 7시쯤 자택에서 숨진 채 발견됐다. 경찰이 실종 신고 접수 이후 18시간 이상 지나서야 서귀포경찰서에 수색 공조를 요청한 것으로 알려지면서 신속한 초기 대응이 미흡했다는 지적도 나온다.최근 사흘 사이 제주에서 실종 신고가 접수된 4명이 잇따라 숨진 채 발견된 가운데, 장씨 사건에서는 담당 경찰관의 허위 종결 정황까지 확인되면서 경찰의 초동 대응과 실종사건 관리·지휘 체계 전반을 점검해야 한다는 목소리가 커지고 있다.