제주 한림읍 해상서 어선 화재… 승선원 2명 모두 구조

20일 기관실서 원인모를 화재

승선원 2명 병원 이송 치료 중

이미지 확대 20일 오후 4시 27분쯤 제주시 한림읍 귀덕1리포구 북서쪽 약 1.2㎞ 해상에서 이호선적 연안복합어선 A호(9.77t) 기관실에서 원인을 알 수 없는 화재가 발생해 불길에 휩싸여 있다. 제주해양경찰서 제공 닫기 이미지 확대 보기 20일 오후 4시 27분쯤 제주시 한림읍 귀덕1리포구 북서쪽 약 1.2㎞ 해상에서 이호선적 연안복합어선 A호(9.77t) 기관실에서 원인을 알 수 없는 화재가 발생해 불길에 휩싸여 있다. 제주해양경찰서 제공

이미지 확대 경비함정 대원들이 화재가 난 어선의 불을 끄고 있다. 제주해양경찰서 제공 닫기 이미지 확대 보기 경비함정 대원들이 화재가 난 어선의 불을 끄고 있다. 제주해양경찰서 제공

화재가 난 어선 위치도. 제주해양경찰서 제공 닫기 이미지 확대 보기 화재가 난 어선 위치도. 제주해양경찰서 제공

세줄 요약 제주 한림읍 귀덕1리 포구 북서쪽 해상에서 항해 중이던 9.77t 어선 기관실에 원인 미상의 화재가 발생했다. 승선원 2명은 바다로 뛰어들었고, 인근 어선이 모두 구조해 포구로 인계했다. 1명은 연기를 흡입해 치료 중이다. 한림읍 해상 어선 기관실 화재 발생

승선원 2명 바다로 뛰어들어 구조

해경, 함정·항공기 투입해 진화 중

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제주 한림읍 앞바다에서 항해 중이던 어선에서 불이 났지만 승선원 2명은 모두 무사히 구조됐다.제주해양경찰서에 따르면 20일 오후 4시 27분쯤 제주시 한림읍 귀덕1리 포구 북서쪽 약 1.2㎞ 해상에서 이호선적 연안복합어선 A호(9.77t) 기관실에서 원인을 알 수 없는 화재가 발생했다는 신고가 접수됐다.불이 나자 A호에 타고 있던 승선원 2명은 바다로 뛰어들었고, 인근 어선이 이들을 모두 구조했다. 승선원들은 귀덕1리 포구로 입항한 뒤 119구급대에 인계됐다.승선원 2명 가운데 1명은 연기를 흡입했으며, 나머지 1명은 건강에 이상이 없는 것으로 확인됐다. 두 사람 모두 병원으로 옮겨져 치료를 받고 있다.제주해경은 경비함정 4척과 항공기 1대를 현장에 투입해 민간 어선과 함께 화재를 진압하고 있다.해경은 불을 완전히 진화한 뒤 선박 상태와 승선원 진술 등을 토대로 정확한 화재 원인과 피해 규모를 조사할 예정이다.