“하루빨리 일상으로”…거제·통영 수해현장 복구에 구슬땀

극한호우 할퀸 거제·통영

경남도 ‘수해복구 총력’

군·소방·공무원·봉사자 지원

박완수 지사도 직접 복구 참여

이미지 확대 극한 호우로 침수된 경남 거제시 고현동의 한 건물 지하 주차장에서 19일 통영해양경찰서 구조대원들이 내부와 차량을 수색하고 있다. 2026.8.19. 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 극한 호우로 침수된 경남 거제시 고현동의 한 건물 지하 주차장에서 19일 통영해양경찰서 구조대원들이 내부와 차량을 수색하고 있다. 2026.8.19. 뉴스1

이미지 확대 박완수 경남도지사가 19일 거제 연초면 주택가 수해복구를 돕고 있다. 2026.8.19. 경남도 제공 닫기 이미지 확대 보기 박완수 경남도지사가 19일 거제 연초면 주택가 수해복구를 돕고 있다. 2026.8.19. 경남도 제공

세줄 요약 광복절 연휴 경남 거제와 통영에 기록적 폭우가 쏟아져 산사태와 침수 피해가 잇따랐다. 경남도와 소방·군·경찰, 자원봉사단체가 인력과 장비를 집중 투입해 복구를 서두르고, 박완수 지사도 현장에서 주민들과 함께 작업했다. 거제·통영 극한호우로 산사태·침수 피해 확산

공무원·소방·군·경찰·봉사단체 복구 총력

박완수 지사 현장 참여, 특별지원 건의

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광복절 연휴 경남에 쏟아진 극한호우로 큰 피해가 발생한 거제·통영에 복구 인력과 장비가 집중적으로 투입되고 있다.경남도와 소방·군·경찰, 자원봉사단체 등이 응급 복구에 총력을 기울이는 가운데 박완수 경남지사도 현장을 찾아 직접 복구작업에 참여했다.19일 경남도와 기상청 등에 따르면 광복절 연휴 사흘간 경남에는 평균 218㎜의 비가 내렸다. 특히 거제에는 928.0㎜, 통영에는 752.8㎜의 폭우가 쏟아졌다. 두 지역에서는 여름철 강수량의 90% 이상이 사흘 동안 집중됐다.극한호우로 산사태와 침수 등 피해가 잇따르면서 4명의 사상자가 발생했고, 474가구 888명이 대피했다. 이 가운데 284가구 536명은 토사 유입이나 추가 산사태 위험 등으로 아직 대피시설에 머물고 있다.농경지 364㏊가 침수됐으며 주택과 하천, 양식장, 체육시설 등 시설 피해도 200건 가까이 접수됐다. 3466가구가 정전 피해를 봤고 5767가구에서는 상하수도 단수 등의 불편이 발생했다.통영 김상옥 생가와 한산도 이충무공 유적 등 국가등록문화유산 4곳과 사적 1곳도 침수되거나 석축이 무너지는 등 피해를 봤다.경남도는 피해 사흘째인 이날 거제와 통영에 가용 인력과 장비를 집중 투입하며 복구작업에 속도를 내고 있다.이날 두 지역에는 도와 시·군 공무원 450명과 굴착기 45대, 덤프트럭 39대, 살수차 2대, 양수기 118대가 투입됐다. 투입 인력·장비는 공공시설과 도로·하천·상하수도 복구, 침수된 지하시설 배수 등을 지원한다. 누적 피해 복구 인원은 4717명, 장비는 651대에 이른다.경남소방본부도 이날부터 오는 23일까지 5일간 18개 시·군 의용소방대원 1260명을 거제와 통영에 릴레이로 투입한다. 하루 240~300명씩 현장에 배치해 대형 장비가 들어가기 어려운 골목길 정비와 침수 주택 토사 제거, 가재도구 정리 등을 돕는다.육군 제39사단 병력 400여명도 거제와 통영에 투입돼 토사와 쓰레기 제거, 침수 피해 시설 정리 등을 지원했다. 도·시군 새마을회와 경남농협도 회원과 조합원을 보내 복구작업에 힘을 보탰다.박완수 경남지사도 이날 거제시 연초면 죽전마을을 찾아 침수 피해 주택의 가재도구와 물품을 옮기고 흙탕물에 젖은 물건을 씻어내는 등 주민·자원봉사자들과 함께 복구작업을 했다.현장에는 새마을회 회원 100여명과 농협 조합원 100명, 거제시 자원봉사단체협의회 300명 등도 참여했다. 박 지사는 복구작업을 마친 뒤 연초농협을 찾아 자원봉사자들을 격려하고 장목면 수해복구 현장으로 이동해 피해와 복구 상황을 점검했다. 장목면 현장에는 경남도청 공무원 50명이 투입됐다.박 지사는 “피해 범위가 워낙 넓고 광범위해 복구의 손길이 미치지 못한 곳도 여전히 많다”며 “피해 주민들이 하루빨리 다시 일어설 수 있도록 도민 여러분께서도 자원봉사에 적극적으로 힘을 보태주시길 부탁드린다”고 말했다.이어 “경남도는 피해를 신속히 수습하고 도민들이 하루빨리 일상으로 돌아갈 수 있도록 공무원과 군·경찰·소방, 자원봉사단체 등 동원할 수 있는 인력과 장비를 현장에 집중하고 있다”고 밝혔다.경남도는 피해지역별 복구 상황과 인력·장비 수요를 실시간으로 파악해 가용 자원을 우선 배치할 방침이다. 특히 인력이 부족하거나 굴착기 등 중장비가 필요한 지역을 우선 지원해 응급복구 기간을 최대한 단축할 계획이다.경남도 관계자는 “산사태와 침수 피해가 여러 지역에 광범위하게 발생해 신속한 일상 회복을 위해서는 추가적인 복구 인력이 필요한 상황”이라며 “응급 복구가 마무리될 때까지 현장별 수요를 지속적으로 파악해 필요한 인력과 장비를 적기에 투입하겠다”고 말했다.한편 경남도는 전날 피해현장을 방문한 행정안전부 장관에게 통영·거제의 특별재난지역 신속 선포와 피해시설 응급복구를 위한 특별교부세 추가 지원을 건의했다.